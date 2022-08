La frutta in estate è una vera risorsa e nel caso della Granita Spritz, lo è per doppiamente dato che si utilizza sia la polpa che la buccia dell'arancia . Una ricetta spettacolare e scenografica, come le altre pubblicate nel numero di agosto di Cotto e mangiato magazine, che vi suggeriranno i molti modi di utilizzare basi sia croccanti che di sfoglia o di frutta per comporre dessert indimenticabili .

PROCEDIMENTO

Dividete le arance in due, spremetele e mantenete le bucce, ripulite queste ultime leggermente con un cucchiaio, spolveratele con lo zucchero e riponetele nel congelatore.



Sciogliete l’acqua con il miele e lo zucchero, mescolando, toglietelo dal fuoco e aggiungete il succo d’arancia e di limone, il Prosecco e l’Aperol, mescolate per amalgamare bene.

Versate il composto ottenuto in un contenitore basso e largo e mettetelo in congelatore a solidificare per circa 4 ore, mescolando di tanto in tanto per rompere i cristalli di ghiaccio che si formeranno.

Servite la granita nelle arance svuotate e congelate.

