DIFFICOLTA facile

Un'idea leggera ricca e gustosa questa degli Spaghetti ai calamari con pesto di prezzemolo e fagiolini che troverete insieme a tante altre nel numero di Cotto e mangiato Magazine di settembre. Ottimi spunti per non rinunciare al primo piatto senza appesantire il condimento approfittando delle preziose verdure su cui potremo contare ancora per un po' di tempo. L'abbinamento di ingredienti di terra e di mare rende il sapore ancor più unico e prezioso.