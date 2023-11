Pasta al forno in bianco con polpette e fonduta

DIFFICOLTA facile

Una candida golosità, questa pasta al forno in bianco con polpette e una cremosissima fonduta di parmigiano. Pochi ingredienti per preparare questo primo piatto semplice ma elegante. Un modo diverso per portare in tavola i mezzi rigatoni. Piccoli bocconi farciti con un ripieno delicato e cremoso che piace a tutti e arricchiti con deliziose polpettine di vitello. Questa pasta al forno può essere preparata in anticipo e passata in forno in un secondo tempo.