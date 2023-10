Radicchio di Chioggia al forno

DIFFICOLTA facile

Il radicchio al forno è un contorno veloce, leggero, gustoso e facile da preparare: in meno di 20 minuti sarà pronto. Grazie alla cottura in forno, il radicchio diventa morbido e saporito con una deliziosa crosticina in superficie. Il tocco finale dato dal miele, lo renderà davvero delizioso. Una ricetta da realizzare in modo semplice con l'aggiunta di formaggio e pangrattato.