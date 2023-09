DIFFICOLTA facile

La crema di fagioli cannellini con salame e pane croccante è una ricetta facile e veloce per l’aperitivo o per iniziare piacevolmente la cena con gli amici o in famiglia. Non sempre sono necessarie preparazioni lunghe e laboriose per assicurarsi un piatto gustoso. La crema di fagioli cannellini, ad esempio, è pronta in 15 minuti: un’idea facile e veloce per servire uno sfizioso finger food adatto per ogni occasione o un veloce primo piatto.