Cannoli salati con Pecorino Romano e pere

Croccanti cannoli salati farciti con Pecorino Romano DOP e pere . Un involucro croccante che racchiude una crema saporita in un abbinamento antico come il mondo: il cacio con le pere .

PROCEDIMENTO

Iniziare con la preparazione dei cannoli tagliando la pasta fillo in strisce di 7/8 cm.

Ungere leggermente gli appositi cilindri in metallo per piccoli cannoli e avvolgere con le strisce di pasta chiudendo con l’aiuto di un goccio d’acqua. Cuocere i cannoli in forno già caldo a 180° per 10 minuti.

In una ciotola amalgamare la ricotta con il Pecorino Romano, salare, pepare e unire la pera precedentemente sbucciata privata del torsolo e tagliata a piccoli dadi.

Una volta cotti e raffreddati i cannoli, sfilarli delicatamente dai supporti.

Al momento del servizio riempire i cannoli con la farcia di pecorino romano e pere ed intingere i lati nella granella di nocciole.

A cura di Indira Fassioni