DIFFICOLTA facile

Il biscotto gelato vegan alle mandorle è uno snack formidabile, capace di rinfrescare, nutrire e coccolare ed è anche semplice e veloce da preparare (con gelatiera).

Il biscotto gelato è perfetto anche per i bambini e prepararlo in casa non è per nulla difficile. Bastano due gallette di riso, perfette quelle ricoperte di cioccolato, e del buon gelato fatto in casa con latte di mandorle da mettere in mezzo.

Inoltre, per chi è intollerante al lattosio, un’alternativa al gelato fatto con il latte e la panna ci vuole e questa ricetta è talmente buona che non vi farà rimpiangere il gelato “tradizionale”.