DIFFICOLTA facile

Il semifreddo al cioccolato e ciliegie è un dolce al cucchiaio freddo e goloso adatto a tante occasioni facilissimo da preparare. Ciliegie e cioccolato è un abbinamento che, utilizzato nei dolci, si rivela sempre una carta vincente: questo dessert ne è un esempio perfetto.

Per la croccantezza della polpa e il sapore dolce, la ciliegia risulta essere il frutto ideale con cui chiudere il pasto. Può essere utilizzata non solo come frutta fresca, ma anche come ottimo ingrediente per tante ricette dolci e salate.

In questo caso la dolcezza del frutto estivo viene contrastata dall’amarognolo del cioccolato fondente, per dare vita ad un dessert dal gusto davvero unico.