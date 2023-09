La feta greca al cartoccio con verdure si prepara in pochissimi passaggi, una ricetta facile e gustosa con verdure di stagione e olive da cuocere al forno o sul barbecue. E' un secondo piatto vegetriano gustos diverso dal solito.

PROCEDIMENTO

Lavare le zucchine, spuntare e tagliare a rondelle non troppo sottili. Privare il peperone dei semi e delle membrane interne e ridurre poi a tocchetti possibilmente della stessa misura, in questo modo cuocerà in modo uniforme. Mondare la cipolla e tagliare a spicchi.

Raccogliere tutti gli ingredienti preparati in una terrina, unire le olive e insaporire con abbondante origano, qualche foglia di basilico ed irrorare con l’olio extravergine, mescolando bene il tutto.

Non unire sale: la sapidità del formaggio feta renderà tutto saporito.

Predisporre sul piano di lavoro 4 fogli di alluminio con la parte lucida verso l’alto e ripartire le verdure condite. Tagliare in 4 parti uguali il formaggio ed appoggiare al centro del cartoccio. Cospargere la feta con un pizzico di origano e una macinata di pepe nero.

Chiudere bene il cartoccio con verdure e feta e passare in forno a 200ºC gradi per 18/20 minuti. Servire la Feta greca al cartoccio con verdure con del buon pane fatto in casa o del pane pita tradizionale.

PER LA COTTURA AL BBQ (GRIGLIA A CARBONELLA, A GAS O ELETTRICA)

Se amate il barbecue i cartocci possono essere cotti alla griglia con cottura indiretta per 15/18 minuti.

Seguite la ricetta su: https://www.lalunasulcucchiaio.it/

A cura di Indira Fassioni