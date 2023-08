Pochi ingredienti salutari come la frutta secca , i fiocchi d’avena e i saporiti pomodori secchi , per queste tartellette alle verdure senza cottura che, nella loro semplicità , incontrano il gusto di tutti.

PROCEDIMENTO

In una ciotola ammorbidire i pomodori secchi in acqua bollente, lasciar riposare per 10 min.

In un frullatore tritare i fiocchi d’avena e la frutta secca, una vota tritati unire i pomodori secchi ben sgocciolati, e frullare il tutto finemente fino ad ottenere un composto pastoso.

Foderare 4 stampi per tartellette (diametro cm.10/12) con della carta da forno e ripartire il composto.

Compattare con il dorso di un cucchiaio ottenendo uno strato di circa 1 centimetro, far aderire bene il composto al bordo e pareggiarne l’altezza.

Riporre gli stampi in frigorifero per almeno 30 minuti. (Possono essere preparati in precedenza e conservati in frigorifero per 12 ore).

Ridurre a dadini la zucchina è il peperone, affettare sottilmente il cipollotto e tagliare a spicchi pomodorini.

Tagliare a metà le fette di salame e arrotolare su sè stessa la prima, in modo da formare un rotolino continuando con altre fette fino ad ottenere 4 piccole rose.

Setacciare la ricotta e condirla on due cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe. Farcire le tartellette senza cottura con la ricotta, disporre la dadolata di verdure, il cipollotto e qualche spicchio di pomodorini. Completare la preparazione con le rose di salame.

A cura di Indira Fassioni