Risotto ai funghi porcini con fonduta di pecorino romano

DIFFICOLTA facile

Se amate il risotto non potete non provare questa versione deliziosa ai funghi porcini con fonduta di Pecorino Romano. Cremoso, caldo, invitante è un primo piatto ricco di profumi e sapori intensi e decisi, semplice da preparare, con il tocco speciale della fonduta.

Ricchi di acqua e poveri di grassi, i porcini sono una buona fonte di fibre e del sostentamento del sistema immunitario in virtù delle loro riconosciute proprietà antibatteriche. I porcini sono particolarmente consigliati nel cambio di stagione, tra estate e autunno, non per niente la natura ce li dona in questo periodo. Inseriti all’interno della nostra alimentazione, favoriscono l’eliminazione delle tossine accumulate dall’organismo durante l’estate.