DIFFICOLTA facile

L' estate è una stagione generosa nella produzione di frutta, la più dolce e la più scenografica dell'anno ricca di preziosi apporti vitaminici. Al centro della nostra alimentazione, consumata durante il pasto o come spuntino, è un vero toccasana per tutta la famiglia. Nel numero di Cotto e mangiato Magazine di Luglio potrete trovare molte ricette di dolci con la frutta come la mirtillo cheesecake: spettacolare e semplicissima è ideale per portare bellezza, freschezza e bontà in tavola.