DIFFICOLTA facile

Immaginate di avere ospiti a cena e di voler preparare una ricetta che coniughi sapore freschezza e dolcezza. Se avete in frigo della pasta sfoglia o brisè e dei pomodorini che in estate non mancano mai, basterà aggiungere del caprino, panna e uova per avere uno spettacolare ripieno e realizzare delle mini quiche con pomodorini ciliegino colorati. Avrete in tavola una pietanza davvero appetitosa che potrete servire tiepida e che regalerà un vero sapore d'estate alla vostra serata. Potrete trovare questa e molte altre idee da preparare sul numero di Cotto e mangiato Magazine di Giugno.