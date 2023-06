DIFFICOLTA facile

Anche solo il profumo di questo frutto evoca decisamente l'estate che è prossima, almeno sul calendario: l'albicocca è un vero tocco goloso sia consumata fresca che utilizzata per preparare deliziosi dessert come i bicchierini con crema di ricotta e albicocca al cucchiaio. Colorati, freschi e cremosi sono un vero toccasana nelle giornate più calde come fine pasto o come break ritemprante nei lunghi pomeriggi. La presenza della ricotta dona la cremosità e la fogliolina di menta è il tocco finale decorativo e aromatico. Nel numero di giugno di Cotto e mangiato Magazine troverete questa e molte altre fantastiche idee da preparare in casa con questo versatilissimo frutto che è l'albicocca.