Il nuovo numero di Cotto e mangiato Magazine dal 4 luglio vi aspetta in edicola con tante invitanti ricette

L’estate è arrivata e per affrontare il caldo ai fornelli con semplicità e gusto, Cotto e mangiato Magazine di Luglio propone tante ricette perfette anche per un buffet o per un aperitivo in compagnia. Idee facilmente realizzabili con abbinamenti insoliti e piccole incursioni nelle cucine oltreconfine a base di verdure, frutta, legumi, pesce e carne. Non avrete che l’imbarazzo della scelta.

Uno spazio è dedicato ad uno degli ortaggi più apprezzati e versatili di questo periodo: i peperoni vivaci per colore e gusto, si possono consumare crudi, arrosto, ripieni, marinati e in agrodolce. Ecco quindi delle idee per utilizzare questo alleato ricco di virtù benefiche.

Imperdibili le torte con la frutta estiva: impossibile resistere alle golosissime ricette tanto belle quanto buone: facili nella realizzazione vi daranno gusto e soddisfazione sia durante la preparazione che all’assaggio.

Più che mai utili le ricette svuotafrigo in questo periodo in cui tutto rischia di andare a male facilmente a causa del grande caldo: lo yogurt, un alleato dell’estate, diventa protagonista di interessanti ricette alle quali poter ricorrere per un utilizzo dell’ultim’ora.

Piatti di mare tipici delle regioni italiane costiere per un viaggio gastronomico con le ricette della tradizione che vede come protagonisti i pesci del nostro territorio e la pasta: i classici dell’estate che ci portano idealmente sotto l’ombrellone.

Pesto detto fatto: in pochi minuti potrete preparare a casa una delle ricette più famose italiane e alcune delle sue più estrose varianti. Proposte alternative con erbe spontanee e varianti di frutta secca, come noci, pistacchi e mandorle, al posto dei pinoli.

Le ricette di Tessa Gelisio caratterizzate da originalità, semplicità di esecuzione, occhio ai tempi e al riutilizzo degli avanzi sono un vero e proprio "salvavita" in cucina.

