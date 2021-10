I dolci con le mele sono un must di famiglia , quando vogliamo preparare qualcosa di sano e buono sono la prima cosa che ci viene in mente . Permettono tantissime variabili e molte sono proposte in questo numero di ottobre di Cotto e mangiato magazine . L' Invisibile alla mela , è davvero una delizia arricchito dalle mandorle che gli conferiscono una croccantezza irresistibile .

PROCEDIMENTO

Lavate, sbucciate e tagliate le mele in fettine sottilissime, aiutandovi con una mandolina.



Disponete le fettine a mano a mano su fogli di carta da forno e copriteli con fogli di carta assorbente leggermente inumiditi con il succo di limone. Fate sciogliere il burro nel latte.



Mescolate bene le uova con gli 80 g di zucchero fino a ottenere un composto molto spumoso (ci vorranno 2-3 minuti con le fruste elettriche), aggiungete anche la scorza di limone, il sale, la cannella e il mix latte-burro intiepidito.



Unite al composto poca alla volta anche la farina setacciata con il lievito, mescolando delicatamente dal basso verso l’alto per non creare grumi e per non smontarlo, per ultimo inserite, sempre con delicatezza, le fettine di mele, facendo attenzione che non si rompano (aiutatevi con una spatola o direttamente con le mani).



Versate il mix mele-impasto in una tortiera imburrata (diametro 20-22 cm), livellate bene, spolverate la superficie con il rimanente zucchero, un velo di cannella e le mandorle a lamelle.



Cuocete la torta invisibile alle mele in forno preriscaldato ventilato a 170°C per circa 40 minuti (fate la prova stecchino a 30 minuti). Se fosse troppo colorita a 30 minuti, copritela con un foglio di alluminio. Servite la torta tiepida o fredda.

