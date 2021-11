DIFFICOLTA facile

Se temete una giornata uggiosa, pensate subito ad una soluzione golosa e preparate le "Crocchette di patate con fontina e salsiccia". Ricetta semplice, ricca di sapore ed economica, che non guasta mai. In tavola porterà un profumo irresistibile: preparatene in abbondanza, finiranno in fretta. Troverete tante altre ricette strepitose sul numero di novembre di Cotto e mangiato magazine.