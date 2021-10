Il nuovo numero vi aspetta in edicola dal 2 novembre

La copertina del numero di novembre di Cotto e mangiato magazine ci tenta con le delizie della tavola: alcune più caloriche di altre ma del resto siamo in autunno e qualche sfizio in più possiamo concedercelo. E quindi si alle salsicce: il più famoso e antico tra gli insaccati si presta a pranzi e cene che vedono amici e familiari riuniti a passare il tempo cucinando questo cibo che incontra i favori di molti italiani. Potrete trovare diversi abbinamenti alcuni classici altri più estrosi che vi permetteranno di portare questa pietanza in tavola con fantasia.

Se pensate ad una verdura tipica di questo periodo, con i primi freddi e le pioggerelline insidiose che fanno venire voglia di zuppe saporite, sicuramente il cavolo nero è ai primi posti. In cucina viene lessato, stufato o brasato e impiegato in primi piatti come il risotto o le lasagne, ma anche servito come contorno. Ricco di proprietà nutritive, con le ricette che troverete sarà facile inserirlo nella vostra dieta settimanale.

E se volete esercitarvi alla dolcezza in vista delle Feste, troverete tante idee golose a base di frolla per biscotti da preparare con gli stampini 3D allegati alla rivista. Tutte le decorazioni per la casa, per l'albero, da regalare o semplicemente da gustare con i vostri cari!

Sempre mitiche ricette di Tessa Gelisio: subito pronte e squisite, ogni portata un successo!

Le ricette Svuotafrigo vi guideranno in abbinamenti che vi conquisteranno e vi faranno risparmiare.

Potrete acquistare la rivista in edicola a soli € 1,50

Troverete anche la versione con gli stampini 3D per i biscotti di Natale a € 5,50