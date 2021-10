Questa Cheesecake alle mele è uno dei tanti dolci squisiti proposti nel numero di ottobre di Cotto e mangiato magazine . Ogni strato di questa torta ha la sua specifica bontà : pensate alla croccantezza e al profumo delle mele di copertura e al goloso ripieno custodito all'interno quando taglierete le fette. Sarà una vera gioia portarlo in tavola e offrirlo ai vostri ospiti.

PROCEDIMENTO

Frullate i biscotti in un mixer, unite il burro, lo sciroppo d’acero e la cannella e rifrullate brevemente fino a ottenere un composto sbriciolato ma che si compatti bene.



Versate il composto ottenuto in uno stampo a cerniera (diametro consigliato 22 cm), imburrato alle pareti e con la base rivestita con un cerchio di carta forno, livellatelo bene con il dorso di un cucchiaio e riponetelo in frigorifero per 10 minuti.



Riprendete lo stampo e cuocete la base biscotto 10 minuti in forno preriscaldato, ventilato, a 180°C per 10 minuti e fatelo raffreddare.



Per la crema



Frullate bene, con una frusta elettrica, le uova con lo zucchero e la vaniglia, unite anche i formaggi, la maizena prima sciolta in 1 cucchiaio di latte e il sale, frullate per qualche minuto fino a ottenere una crema vaporosa e omogenea.



Per la cheesecake



Versate la crema sulla base biscotto, livellatela bene e disponetevi sopra le mele sbucciate e tagliate in fettine sottili.



Cuocete la cheesecake alla mela a 160°C per circa 60 minuti, toglietela dal forno e spennellate le mele con la confettura di albicocca leggermente sciolta.



Lasciate raffreddare la torta e tenetela in frigorifero per una notte.

A piacere, decorate con una spolverata di cannella.



Provate le altre ricette del magazine di "Cotto e mangiato"