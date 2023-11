Crema di zucca alla curcuma con gamberi e prosciutto

Ma a rendere davvero particolare e ad arricchire questa crema di zucca alla curcuma sono gli irresistibili spiedini di gamberi e Prosciutto Toscano DOP , golosi e saporiti, che rendono questo primo piatto degno di far parte di un menù importante.

La crema di zucca è davvero semplice da realizzare e regala infinite soddisfazioni perché è una di quelle preparazioni che ci permettono di avere un vero e proprio comfort food in pochissimi minuti e con pochi semplici ingredienti. Questa versione nasconde un piccolo segreto: l’aggiunta di un pizzico di curcuma che la rende speciale.

PROCEDIMENTO

Per la crema tagliare la zucca, privata della scorza e dei semi, a pezzetti, tritare la cipolla e soffriggere entrambe in poco olio per ca. 5 minuti unendo un cucchiaio scarso di curcuma.

Bagnare con il brodo vegetale, o l’acqua calda salata, e cuocere a fuoco lento per circa 15/20 minuti. Ridurre il tutto in crema con l’aiuto di un frullatore a immersione. Regolare sale e pepe e mantenere in caldo.

Pulire i gamberi privandoli della testa e del carapace (da conservare per altre preparazioni). Avvolgere le code dei gamberi con le fette sottili di prosciutto. Sistemare due gamberi su ogni spiedino.



Rosolare gli spiedini di gamberi in una padella antiaderente con un filo d’olio già caldo e un rametto di rosmarino per circa un minuto per ogni lato.

Servire la crema di zucca guarnendola con gli spiedini di gamberi al Prosciutto Toscano DOP, una spolverata di pepe e qualche ago di rosmarino tagliato al momento.

Seguite la ricetta su: https://www.lalunasulcucchiaio.it/

A cura di Indira Fassioni