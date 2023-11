DIFFICOLTA facile

Golose e semplici da fare in casa, queste crostatine al cioccolato e pere sono davvero il dolce perfetto per ogni occasione

Un guscio di pasta frolla al cacao farcito con crema spalmabile al cioccolato e mezza pera ammorbidita dalla cottura. Queste crostatine al cioccolato e pere sono perfette per colazione, merenda o per chiudere un pasto.