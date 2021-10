Brioches dolci alla zucca

DIFFICOLTA facile

La zucca è sempre un’ottima "amica" per preparare i dolci; visto che si sta avvicinando Halloween ho deciso di preparare delle brioches strepitose con all’interno la polpa della zucca che le rende sofficissime e delicate. Per una colazione sana e gustosa non potete fare altro che provare questa ricetta. Inoltre se aggiungete delle gocce di cioccolato all’impasto le renderete ancora più irresistibili.