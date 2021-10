Plumcake cioccolato e nocciole

DIFFICOLTA facile

Ci siamo, è arrivato il freddo e quindi torna anche la voglia di accendere il forno per preparare dolci squisitezze. Almeno per me è così, infatti mi sono subito messa all’opera e ho deciso di cucinare questo plumcake al cioccolato e nocciole che è una bomba. La vostra casa profumerà intensamente è l’autunno sembrerà più bello.