DIFFICOLTA facile

Da piccola non amavo particolarmente il gusto del liquore nei dolci ma ora, soprattutto quello dell’Alchermes, lo trovo delizioso. Allora mi sono detta: perché non metterlo anche nei biscotti, mia grande passione? Ed ecco qui una ricetta facile, golosa e, perché no, anche bellissima. Questi biscottini all’Alchermes, dal colore rosa e dall’aspetto un po’ crepato, sono carinissimi e buonissimi. Dovete assolutamente provarli: morbidi e croccanti allo stesso tempo, vi faranno perdere la testa.