Roselline di frolla alla marmellata

Io amo follemente la pasta frolla . Credo sia uno degli impasti che preferisco perché si può fare in mille varianti e ci si possono preparare una miriade di dolci differenti. Qui vi propongo una frolla classica ma dalla forma scenografica : dei biscottini a forma di rosa che sono deliziosi in tutti i sensi . Accompagnati poi da un’ ottima marmellata farete un figurone.

PROCEDIMENTO

In una ciotola mettete le uova con lo zucchero e la scorza del limone.

Aiutandovi con una forchetta mescolate e aggiungete il burro morbido; poi la farina e il lievito e iniziate a impastare con le mani.

Date forma a un panetto e mettetelo a riposare in frigo almeno mezz’ora.

Stendete ora la pastafrolla e ricavate dei cerchi di due dimensioni differenti.

Prendete un cerchio più grande fate quattro taglietti come per ricavare dei petali.

Al centro dei cerchi mettete un po’ di marmellata. Sopra al cerchio più grande posizionate quello più piccolo sempre con quattro taglietti e aggiungete la marmellata.

Mettetene anche sui petali della rosa e richiudeteli stringendo un po’ per non farli aprire in cottura.

Adagiate le roselline su una teglia rivestita con della carta da forno.

Cuocete a 180 gradi per 20 minuti circa.

Veronica Paoletti

A cura di Indira Fassioni