DIFFICOLTA facile

Con il gran caldo l'appetito latita e rischiamo di saltare i break o la pausa pranzo per svogliatezza o stanchezza. Una soluzione da avere sempre a portata di mano sono le barrette che oltre a saziarci, forniscono sali minerali e vitamine per reintegrare quelli persi con la sudorazione. L'ideale è poi crearne sempre di nuove aggiungendo ingredienti diversi per fantasiose combinazioni. Come queste barrette con mirtilli rossi: uniscono al gusto la digeribilità e il provvidenziale aiuto dei frutti rossi alla circolazione, essenziale in questo periodo. Nel numero di giugno di Cotto e mangiato magazine troverete molte idee sfiziose per realizzare delle barrette fantastiche, facilissime da ottenere. Avrete così sempre delle valide "alleate" con voi anche nelle giornate più pesanti.