Pizzaioli da oltre 30 Paesi si sfidano al Campionato Mondiale Pizza DOC

Anche quest’anno ci saranno i DOC Talk, ovvero i format di approfondimento sul Mondo Pizza. Durante i tre giorni di gara, infatti, ci sarà spazio per i workshop di approfondimento con maestri pizzaioli, aziende, esperti del settore, giornalisti ed influencer. I DOC Talk, gratuiti ed aperti al pubblico, saranno condotti da Luca Fresolone, meglio conosciuto sui social come “La cucina del Presidente”, quest’anno accompagnato anche da esperti del settore come Luciano Pignataro, autore della guida 50TopPizza e storico riferimento del giornalismo enogastronomico in Italia, e Vincenzo Pagano, autore del sito Scatti di Gusto. Per ogni incontro ci sarà anche degustazione di pizza e di prodotti in abbinamento.