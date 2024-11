Una delle migliori pizzerie d’Italia si nasconde nelle campagne toscane

Abbiamo un progetto parallelo chiamato Schiacciavinaio, un format che apro spesso in collaborazione con chi cerca di rinnovare il proprio locale o di investire in questo mondo. Stiamo anche per inaugurare un nuovo progetto a Cecina legato ai lievitati, ma per ora mantengo un po' di riserbo. Oltre a questo, gestisco una società di consulenza che mi porta in giro per l’Italia, collaborando con grandi molini italiani o fornendo consulenze private a pizzerie che vogliono risolvere problematiche specifiche. Sono tanti impegni, ma questa è la passione e la vita di Gabriele Dani.