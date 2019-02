Pasta, musica e risate: la vera festa è sempre in cucina

Un ricevimento formale, anche se curato nei minimi dettagli, a volte non decolla. Cosa fare in questi casi? Basta un’idea semplice per dare inizio alla vera festa e riunire con gioia le persone, come per esempio improvvisare una spaghettata, da sempre simbolo della convivialità a tavola. È questo il suggerimento del nuovo spot globale Barilla “The Master of Pasta: The Party” – firmato dall’agenzia 72&Sunny e on air dal 23 febbraio – che vede ancora una volta protagonista la collaudata coppia Roger Federer e Davide Oldani con una new entry d’eccezione: la pluricampionessa del Mondo dello sci alpino Mikaela Shiffrin , anch’essa testimonial del Gruppo di Parma.

Ma cosa avviene esattamente nello spot? Nella cornice di una splendida villa settecentesca vicino al Lago di Como, si sta svolgendo un elegante ricevimento con un parterre di ospiti esclusivi: un’atmosfera molto glamour ma non altrettanto entusiasmante. Quando Roger Federer entra nel salone delle feste si rende conto del clima non proprio frizzante e, dopo uno sguardo complice con l’amica e campionessa Mikaela Shiffrin, si affaccia in cucina, dove ritrova il suo inseparabile maestro culinario Davide Oldani. Ed è qui che Federer svela il suo asso nella manica: una confezione di spaghetti Barilla, con cui dare inizio al vero party. In poco tempo la festa si anima spostandosi in cucina, e la preparazione dello spaghetto diventa un momento coinvolgente a suon di musica e risate.



La ricetta d’autore dello spot che conquista tutti gli ospiti è “spaghetti con capperi, olive e pomodoro”: il tocco dello chef Oldani è rappresentato da alcune scaglie di rafano, grattugiate per esaltare ancora più il sapore della ricetta, e da uno spaghetto croccante a decorazione. Un piatto gustoso, iconico e salutare che è un autentico inno alla semplicità e agli ingredienti tipici della tradizione mediterranea che si fondono in un perfetto connubio di sapore con la pasta Barilla.



Davide Oldani, Roger Federer e Mikaela Shiffrin costituiscono un vero terzetto vincente. Ma cosa accomuna questi personaggi? In primo luogo talento, disciplina, impegno, passione per le cose semplici ma anche…l’amore per la pasta. Ognuno col proprio vissuto. Da una parte, il più grande tennista di sempre, Roger Federer, icona di stile e amante del buon cibo che, a un anno di distanza dal suo esordio ai fornelli, mostra sempre più abilità e scioltezza in cucina. Dall’altra Davide Oldani, chef stellato che ha fatto della cucina pop un suo vessillo e che con il suo allievo preferito ha raggiunto ormai un'intesa davvero invidiabile. A loro si aggiunge la straordinaria Mikaela Shiffrin, reduce dai trionfi dei Mondiali di Are dove ha vinto ben 4 medaglie d’oro scrivendo una delle pagine più indimenticabili dello sci alpino.



I due campioni sportivi testimonial dello spot hanno raccolto nella loro carriera i titoli e i record più prestigiosi e, a questi livelli, niente può essere lasciato al caso, men che meno l’alimentazione. Roger Federer ha collezionato questi risultati: è primatista per numero di settimane in vetta alla classifica dei migliori tennisti al mondo (310); ha vinto 99 tornei ATP nel singolo, con un record di 20 vittorie nei tornei del Grande Slam, e ha inoltre conquistato due medaglie Olimpiche. Il tennista svizzero è un “pasta lover” e a questo proposito ha dichiarato “La corretta alimentazione è fondamentale per il mio successo, e la pasta è il mix perfetto tra i miei bisogni nutrizionali e il desiderio di gustare un cibo buono”. Per quanto riguarda Mikaela Shiffrin, ambasciatrice Barilla da ben 7 anni, è la campionessa olimpica più giovane nella storia dello Sci Alpino: nel suo palmarès inoltre vanta 2 titoli olimpici, cinque iridati, due Coppe del Mondo generali e cinque Coppe del Mondo di slalom speciale.



Barilla e lo sport: un binomio di grande forza. Da sempre l’Azienda Parmense ha avuto fra i propri testimonial grandi sportivi perché lo sport è energia, dedizione, impegno, proprio come la pasta Barilla: energia buona che accende la vita, nutre le passioni e le trasforma in progetti vincenti. Nello spot figurano anche Pietro Aradori, Cecilia Zandalasini e Marcella Filippi, campioni delle Nazionali Italiane di pallacanestro maschile e femminile, di cui Barilla è main sponsor.