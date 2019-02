Golositalia 2019: la festa dei food lovers

Dal 23 al 26 febbraio torna per l’ottava volta Golositalia , la fiera nazionale dedicata alle eccellenze enogastronomiche , alla ristorazione e alle attrezzature professionali che, per quattro giorni, trasforma il Centro Fiera del Garda di Montichiari , in provincia di Brescia , in una grande vetrina per food lovers e professionisti del settore.

I cinque padiglioni in cui si snoda la manifestazione accoglieranno eccellenze gastronomiche, con prodotti tipici del territorio, materie prime di qualità, bio e a KmZero, attrezzature professionali e soluzioni tecnologiche per la ristorazione. Per rispondere alle esigenze di tutti gli attori del settore agroalimentare: operatori Ho.Re.Ca. e buyers della filiera distributiva nazionali ed internazionali, oltre alla clientela finale. Il format (misto B2B e B2C), infatti, riesce ad affiancare un’ampia area business “Foodservice” (pad. 1 e 5) dedicata ad attrezzature, equipaggiamento e tecnologie professionali, ad un’area retail “Gourmet” (pad. 6, 7 e 8) allestita con una vasta panoramica di proposte culinarie per i palati più curiosi, che a Golositalia avranno l’opportunità di scoprire nuovi sapori e nuovi abbinamenti, ma soprattutto di acquistare prodotti unici e di nicchia direttamente dai produttori selezionati presenti in fiera.



Ad animare la quattro giorni, come nello stile più classico, anche un ricco programma di eventi di formazione e aggiornamento, dimostrazioni e show cooking per conoscere nuovi alimenti e sperimentare tecniche e procedure inedite. Per un assaggio dei prodotti che verranno presentati a Golositalia 2019, che faranno compiere un ideale giro d’Italia dai mille sapori: si parte dai terreni di San Damiano d'Asti dove da tre generazioni l’azienda Marco Morando si dedica alla coltura, lavorazione e vendita di Nocciole Piemonte Igp; ci si sposta poi a Bergamo con la produzione artigianale di distillati e grappe aromatiche GioandGio; si raggiunge la provincia di Vicenza, con il succo di melograno da soli Arili Puro al 100% dell’Azienda Agricola Nuova Colombara di Pojana Maggiore, realtà tutta under 30.



E ancora salumi e ragù di cinta senese della Fattoria toscana Madonna delle Querce; specialità piacentine di Salumi Grossetti come il salame strolghino; norcinetto, finocchietto, lonzino, pancetta tesa e arrotolata, coppa, salamella fresca della Norcineria de l'Oi di Zilioli Mauro; canestrato di Moliterno Igp, peperoni cruschi, fagioli di Sarconi Igp e caciocavallo ubriaco di Lucus. Non possono mancare le specialità campane e sicule: dalla mozzarella di bufala campana DOP di Ella al pecorino trombarolo di 18 e 24 mesi della Bottega della Cuccagna; dalla crema spalmabile “riserva” al pistacchio di Eccellenza Sapori al pesto saraceno con pomodori secchi siciliani e finocchietto selvatico di Sicilia in Bocca. E ancora i pistilli purissimi di Zafferano di Fontanarosa, 100% italiano dalla verde Irpinia; l’olio EVO "cultivar taggiasca" dell’azienda agricola Pietralata; la salsa nera al tartufo nero pregiato di Tesori della Sibilla.



Tra i numerosi presidi Slowfood presenti, il cotto di fichi di Palmisano Angelo (preparazione artigianale pugliese), il capocollo di Martina Franca e i biscotti di Ceglie Messapica di Puglia Gourmet, il riso Gigante Vercelli di Varalda. Spazio anche a proposte curiose e insolite: come Canapito, il liquore a base di canapa di Reunion Group, Raguvè, il ragù di lenticchie dello chef vegano Michele Granuzzo, e Mayovè, la mayonese alle mandorle dello chef di alta cucina vegetale Simone Salvini.

Insomma, una vera e propria festa del cibo e del palato!



Golositalia 2019 - Orario 9:30 - 19:30. Ingresso unico: € 8. Biglietto online: € 6. Ridotto scolaresche: € 6 (anche per i docenti accompagnatori). Ingresso gratuito per bambini fino a 10 anni e disabili con un accompagnatore. www.golositalia.it.



Di Indira Fassioni www.nerospinto.it