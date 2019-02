A Sanremo arriva il primo contest di cucina con i fiori

La cucina contamina Sanremo: se in questi giorni la città dei fiori è diventata la “capitale” della musica, il prossimo mese, a sorpresa, si trasformerà nella città dei fiori in cucina. Merito di “Buon appetito, Fiorellino”, primo contest nazionale dedicato alla cucina con i fiori. Sono oltre 40 le ricette in concorso inviate dai partecipanti, per lo più food blogger italiani, dove i fiori dovranno essere utilizzati rigorosamente come ingredienti dei piatti e non come semplice ornamento. E che saranno valutate da una giuria fino al 15 febbraio. In una prima selezione verranno individuate le dieci migliori ricette delle quali, però, soltanto tre si contenderanno un posto nella finalissima che si svolgerà a Sanremo martedì 5 marzo nell’ambito del primo “Festival della Cucina con i Fiori” ospitato a Villa Ormond.