Nel cuore delle Langhe si celebra il Re dei vini

Per l’occasione, il “Re dei vini” si presenta al pubblico nazionale e internazionale attraverso i suoi produttori, almeno una trentina, che incontreranno curiosi e appassionati nel concentrico medievale del borgo, da Piazza Umberto I fino al Belvedere, ai piedi del Castello, dalle 17.00 alle 22.30.



Ogni produttore presenterà il Barolo nelle sue molteplici sfaccettature, proponendo in degustazione cru e annate differenti. Accanto al vino, piatti preparati con i migliori prodotti del territorio, che potranno essere acquistati singolarmente.

Come di consueto, lateralmente all’evento principale, ci saranno masterclass e laboratori per chi vuole approfondire la conoscenza del Barolo e dei grandi vini di Langa, sotto la guida di un esperto. Con le Food&Wine Experience, condotte da Federico Bellini, sarà possibile sperimentare abbinamenti gourmet tra una selezione di vini piemontesi e alcuni prodotti agroalimentari di eccellenza.



Nelle Wine Tasting Experience® 4.0, invece, il pubblico sarà guidato da Sandro Minella alla scoperta dei vini attraverso le proprie percezioni sensoriali: un gioco interattivo nel quale ogni partecipante potrà valutare i diversi parametri dei vini in degustazione, per ricostruire autonomamente il profilo sensoriale di ciascun vino tramite il proprio smartphone.



Infine, grande novità di questa edizione, la masterclass a cura di Cantina Social (in doppia lingua: italiano e inglese): per tutto il pomeriggio, dal giardino del Castello di Roddi, verranno trasmesse in diretta su Facebook e Instagram interviste ai produttori e al pubblico a cura del team di Cantina Social, un progetto nato nel dicembre del 2015 con lo scopo di raggiungere e informare persone legate al mondo del vino attraverso una comunicazione consapevole e divertente.



Io, Barolo è organizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, con il patrocinio dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, di Barolo&Castles Foundation, grazie alla collaborazione di Comune e Pro Loco di Roddi e Turismo in Langa.



www.stradadelbarolo.it



Di Indira Fassioni