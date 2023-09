Torna la Monza Wine Experience tra degustazioni ed eccellenze vinicole

The Queen of Taste 2023

Il nettare di Bacco torna protagonista della quinta edizione della Monza Wine Experience: da lunedì 11 a venerdì 17 settembre 2023 la città di Monza si trasforma in un’enoteca a cielo aperto, nel pieno periodo della vendemmia. I Maestri della produzione vitivinicola italiana e internazionale presenteranno le loro migliori etichette, sia nelle tradizionali location della MWE che in Villa Reale, che quest’anno diventa palcoscenico di degustazioni d’eccellenza per il pubblico durante la giornata di sabato 16.

La Monza Wine Experience nasce con la finalità di valorizzare la citta di Monza sottolineando le sue bellezze in maniera particolare e dando ai partecipanti l’occasione unica di passeggiare fra palazzi storici, ristoranti e boutique trasformati per l’occasione in speciali “cantine”.

Percorsi gastronomici

I vini, protagonisti indiscussi della manifestazione, saranno ospiti d’onore in alcuni dei migliori ristoranti della città. Sia a pranzo che a cena, per tutti i sette giorni della Monza Wine Experience, sarà possibile degustare le etichette partner del progetto e conoscerne curiosità e particolarità delle loro terre d’origine.

Attraverso menù creati ad hoc per degustare il vino prescelto, sarà possibile non solo scoprire come gli Chef hanno valorizzato al meglio bianchi, rossi e bollicine, ma anche conoscere realtà gastronomiche cittadine non sempre note al grande pubblico. Per l’occasione, sono stati coinvolti partner ristoratori di svariate tipologie, in modo che siano accessibili a tutti.

Piazza Duomo, nuova location

La quinta edizione della Monza Wine Experience avrà una nuova location protagonista della manifestazione: Piazza Duomo. Giovedì 14 settembre sarà una serata speciale: Piazza Duomo, infatti, si trasformerà in un luogo magico dove, sotto le stelle, sarà allestita una cena a base di champagne in collaborazione con il Ristorante Saint. Le portate servite saranno create ad hoc per esaltare le preziose bollicine.

Calici sotto le stelle

Venerdì 15 e sabato 16 settembre sarà via Bergamo, strada di Monza che negli anni è diventata una delle zone della città in cui la vita notturna è più frizzante, la protagonista di uno dei momenti clou della Monza Wine Experience. Sotto le stelle del cielo monzese si potrà fare una piacevole passeggiata degustando vini selezionati in esclusiva per l’evento. Le migliori case vinicole partner del progetto aspettano tutti per far conoscere da vicino le loro esclusive etichette.

Masterclass

L’Hotel de la Ville sarà il teatro in cui verranno messe in scena le Masterclass della Monza Wine Experience, nelle giornate del 15, 16 e 17 settembre. Seminari pensati apposta per l’occasione e tenuti direttamente dai produttori vinicoli e da giornalisti del settore aperti a tutti coloro che sono interessati ad approfondire, conoscere e degustare le etichette protagoniste di questa quinta edizione.

Ad occuparsi della mescita del vino saranno gli esperti dell’Associazione Italiana Sommelier che con professionalità e passione accompagneranno appassionati ed esperti alla scoperta delle grandi etichette dell’enologia italiana e d’oltralpe.

Eccellenze in Villa

La grande novità di MWE 2023 è quella di dedicare uno speciale appuntamento ai grandi appassionati dei vini d’eccellenza. E quale location migliore per ospitare questo momento se non l’eccellenza della Villa Reale di Monza?

Protagonisti della giornata di sabato 16 settembre dalle 15 alle 19, saranno le più prestigiose case vinicole italiane che offriranno agli ospiti la possibilità di degustare i cosiddetti Fine Wine, etichette rinomate per l’oggettiva qualità, la capacità di suscitare emozioni, curiosità e l’idea che il produttore vuole trasmettere. Le sale di rappresentanza al primo piano daranno vita ad un momento unico e imperdibile per tutti coloro che vogliono regalarsi l’opportunità di incontrare l’élite delle referenze italiane.

Tra le cantine presenti, ci saranno Ca’ del Bosco, Tenuta J. Hofstätter, Biondi Santi, Domenico Clerico, Ornellaia, Tenuta San Guido, Marchesi Antinori e molte altre.

Cena d’Autore

Domenica 17 settembre dalle ore 20, ultimo giorno ufficiale della quinta edizione della MWE, nelle sale di rappresentanza della Villa Reale di Monza, ritorna l’esclusiva cena pluristellata realizzata grazie alla collaborazione di Chef di fama internazionale, che metteranno a disposizione la loro Arte per dare vita a un appuntamento memorabile.

Il menu comprende i Finger iniziali di Chef Fabio Silva (Derby Grill), Chef Lorenzo Sacchi (Il Circolino) e Chef Michele Cioffi (Saint); l’antipasto di Chef Eugenio Boer (Bu:r); il primo piatto di Chef Enrico Crippa (Piazza Duomo); il secondo piatto di Chef Paolo Griffa (Caffè Nazionale); il dessert a cura di Associazione APEI. Per dimostrare l’altissimo livello del progetto, la cena sarà accompagnata dall’expertise dell’Associazione Italiana Sommelier, che curerà la parte di mescita del vino.

Di Indira Fassioni