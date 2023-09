La ristorazione di montagna protagonista a The Queen of Taste 2023

The Queen of Taste 2023

A Cortina d’Ampezzo (Belluno) si celebra la cucina di montagna, tra piatti gourmet, leccornie da territori d’alta quota e ospiti autorevoli. Va in scena sabato 9 e domenica 10 settembre la settima edizione di The Queen of Taste 2023, il festival del gusto organizzato dall’associazione Cortina for Us e Chef Team Cortina, in collaborazione con Globetrotter Gourmet e patrocinato dal Comune di Cortina, da Cortina Dolomiti, dalla Provincia di Belluno e dalla Regione Veneto.

Tra gli ospiti della manifestazione anche la Regione Calabria che, grazie alla maestria di due autorevoli Chef calabresi, porterà nel cuore di Cortina i sapori di montagna che meglio raccontano questo territorio.

Il programma

S’inizia sabato 9 settembre alle ore 17 con l’aperitivo di inaugurazione: sul palco in Piazza Angelo Dibona gli organizzatori presenteranno la due giorni e brinderanno assieme a Obiettivo3, il progetto nato dall’idea di Alex Zanardi che attraverso l’attività sportiva supera barriere e disabilità, creando così una nuova e fondamentale sinergia tra ristorazione, cultura, sport e inclusività.

Qui, accanto all’esperto e critico enogastronomico Marco Colognese, interverranno per un saluto la madrina di Obiettivo3 Giusy Versace, la responsabile marketing Barbara Manni e il ciclista paralimpico Michele Grieco.

Dopo l’aperitivo, alle ore 17.30 sarà la volta della cena itinerante di StrEat Chef: 5 tappe, 14 protagonisti della ristorazione montana e altrettante proposte culinarie che in un solo piatto racchiuderanno qualità, maestria, estro e territorio.

Da Baita Fraina sarà possibile degustare i piatti ideati dal patron Luca Menardi, da Luigi Dariz del ristorante Da Aurelio e dallo Chef Andrea Valentinetti. A Villa Oretta Luigino Anzanello ospiterà il vicino di casa Valentino Cecconi di Fvsion e i sapori calabresi dello Chef Giuseppe Lamanna di Cà del Moro Wine Resort in Valpantena. Al Camin andrà in scena il resident Chef Fabio Pompanin, assieme al ristorante Tivoli* e Stefano Camata del Ristorante 1992 (Treviso). Carlo Festini di Lago Scin sarà accompagnato dal collega Nicola Bellodis di Rio Gere e lo spirito emiliano con influenze calabresi di Guglielmo Araldi del Carracci Hotel Majestic di Bologna. Per concludere la dolcezza di Pasticceria Alverà con il titolare Massimo e l’estro abruzzese di Sandro Ferretti.

La giornata di domenica 10 settembre si apre alle ore 9.30 con il convegno “Il coraggio della Differenza” al Museo Mario Rimoldi Ciasa De Ra Regoles. Una serie di talk con interlocutori di prestigio moderati da Marco Colognese: le tematiche trattate seguiranno tre filoni principali che racconteranno Storie di isolamento, La scuola e l’accoglienza e L’incontro tra biodiversità montane. Ospiti saranno Alfio Ghezzi dell’omonimo bistrot Senso* al Mart di Rovereto (TN), Theodor Falser del Johannesstube* di Nova Levante (BZ) e l’esperta trentina di foraging Eleonora “Noris” Cunaccia, il presidente Christian Marchesini del Consorzio Tutela Vini Valpolicella, la direttrice Lavinia Zamaro del Consorzio Tutela Vini Collio e il direttore Luca Giavi del Consorzio Tutela Prosecco DOC.

Un’occasione per presentare il workshop GustArte Paesaggi, promosso dall’Istituto Alberghiero e dal Liceo Artistico dell’Omnicomprensivo Valboite, insieme a Chef Team Cortina e Cortina for Us e grazie al supporto di UnipolSai Zandonella e Cortina Banca, che coinvolgerà 21 studenti di quarta superiore. Inoltre, durante il convegno è in programma l’intervento di Andrea Sinigaglia, direttore generale di ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. L’istituto con sede nella Reggia di Colorno (Parma), per questa edizione della rassegna, mette a disposizione di due talentuosi allievi due borse di studio per la ALMA Summer School, che si svolgerà a luglio 2024 e che raccoglie i più meritevoli studenti degli Istituti alberghieri di tutta Italia.

A seguire, dalle ore 12.30 nella suggestiva piazza della Conchiglia di Cortina, l’appuntamento con StrEat Lunch: quattro Chef ospiti da Trentino, Alto Adige, Emilia Romagna e Abruzzo, assieme ai padroni di casa di Chef Team Cortina, guideranno gli ospiti in un pranzo all’insegna dei sapori montani declinati in interpretazioni mai banali. Assieme al padrone di casa Graziano Prest, saranno protagonisti Alfio Ghezzi di Senso*, Theodor Falser di Johannesstube*, Giuseppe Gasperoni dell’Osteria Povero Diavolo* a Poggio Torriana (RN) e dulcis in fundo la Pastry Chef Giovanna De Vincentis.

Di Indira Fassioni