Il mondo del Gin si riunisce a theGINday 2023

Giunge alla sua undicesima edizione theGINday, l'evento più amato d’Italia dedicato al mondo del Gin, che si terrà domenica 10 e lunedì 11 settembre 2023 a Milano. Dopo l'esperienza positiva dello scorso anno, si conferma la location del SuperStudio Più di via Tortona 27. A guidare la squadra organizzativa di theGINday c'è Luca Pirola, ideatore ed organizzatore del format e fondatore di Bartender.it, gruppo leader dal 2006 degli eventi trade in Italia.

I temi dell’evento

theGINday è stato il primo evento italiano B2B dedicato al mondo del Gin e ai suoi amatori. L’appuntamento annuale milanese che anticipa spesso le tendenze di consumo e permette a storici e nuovi produttori di far conoscere il proprio distillato e le botaniche che lo rendono così speciale, decantandone le caratteristiche prima di procedere con la degustazione.

Due giornate al SuperStudio Più in cui saranno protagonisti i migliori produttori di Gin e tutto ciò che gira intorno al mondo Cocktail: da chi produce ghiaccio, a chi propone fiori e frutta essiccati, fino a importatori e distributori.

Se negli stand sarà possibile degustare il Gin solo in purezza, nei tre bar tematici Gin Tonic Bar, Martini Bar e Negroni Bar, verranno serviti i drink più iconici, con ricette e tecniche svelate da barman professionisti, utilizzando i vari brand presenti nella manifestazione. Grande importanza rappresenta lo shop Bottega Liquori&Spiriti" dove sarà possibile acquistare le etichette (e non solo) partecipanti al theGinday, dando così un'opportunità anche a quelle aziende che ad oggi hanno una reta di distribuzione meno ampia e quindi al grande pubblico di portarsi a casa le novità del momento.

A rendere i due giorni un'occasione di intrattenimento e convivialità, ci saranno delle zone allestite per il BRUNCH&MERENDA con live jazz, l'APERITVO con dj-set, oltre a degli spazi dedicati a corsi e masterclass per i GinLovers.

Gin Awards

Per la prima volta, theGINday istituisce i Gin Awards. Una giuria di 50 esperti tra professionisti del settore beverage come bartender, sommelier, produttori, degustatori e giornalisti altamente qualificati, secondo il metodo "blind test", assaggiando vari gin italiani ed esteri alla cieca, decreteranno i vincitori tra quattro categorie: Best Italian Gin, Best International Gin, Best Idea/Concept (dedicata al servizio del gin) e Best Packaging.

Inoltre, verranno lanciati due sondaggi che coinvolgeranno il pubblico presente. La domenica i visitatori appassionati saranno chiamati a decretare il Gin più amato conferendo il Premio Lovers. Lunedì, invece, saranno i professionisti a votare i cinque Gin che non possono mancare in bottiglieria con il premio Best Bartender Selection, ma anche il miglior Gin da Gin Tonic Best G&T Gin, il miglior Gin da Martini Cocktail Best Martini Cocktail Gin e il miglior Gin da Negroni Best Negroni Gin. La premiazione avverrà al termine dei due giorni dalle 17 in poi.

theGINweek a Milano

Anche quest'anno non può mancare theGINweek: dal 7 all’11 settembre 2023 il "Fuori Salone" dedicato al Gin che, giunto, alla sua quarta edizione coinvolgerà i GinLovers e i locali più cool della movida milanese anticipando e accompagnando l'evento. Tra questi, ci sono BOB Milano, Chinese Box, Cinc, Lacerba, Milord, Moebius, The Spirits e molti altri.

Di Indira Fassioni