World Lasagna Day, la giornata dedicata all'intramontabile classico della cucina italiana

Si celebrano il 29 luglio le lasagne, pilastro culinario famoso in tutto il mondo che non passa mai di moda

“Le lasagne sono forse la cosa più deliziosa di questo accidenti di mondo” affermava Ciuchino, il simpatico asino goloso di lasagne del film Shrek. Come dargli torto? Dalla tradizionale bolognese, alle varianti vegetariane fino a quelle più sperimentali, la lasagna ricopre un’importanza peculiare nelle abitudini alimentari italiane.

Ed è così che il 29 luglio si celebra il World Lasagna Day, una ricorrenza mondiale per celebrare uno dei piatti fondamentali della tradizione italiana.

La ricetta: Lasagne verdi con pesto di zucchine gialle, fiori di zucca e cozze

A cura di Chef Daniele Rossi

Ingredienti per 4 persone

Per la pasta:

230 g di farina senza glutine per pasta

2 uova medie

70 g zucchine Romanesche

Un pizzico di sale

Un cucchiaio di Olio EVO "Zero Pesticidi" Costa d'Oro

Per il pesto:

200 g zucchine gialle

50 g mandorle

60 g Olio EVO

40 g Pecorino Romano

Uno spicchio d’aglio

Basilico 5 foglie

Sale e pepe nero q.b.

Per il condimento:

400 g cozze

1 spicchio d’aglio

Prezzemolo

6 fiori di zucca

40 g Olio EVO

Un bicchiere di vino bianco

Sale e pepe nero q.b.

Procedimento:

Lavare le zucchine gialle, tagliarle a quadratini e scottarle in acqua salata per qualche minuto. Con un mixer frullare le mandorle, il Pecorino Romano, le zucchine gialle, il basilico e l’Olio EVO. Aggiungere sale e pepe q.b. e mescolare tutti gli ingredienti. Lavare le cozze con acqua corrente ed eliminare le impurità. Con un coltello togliere le incrostazioni ed il bisso. Mettere le cozze in una padella e trasferire quelle aperte in un tegame insieme all’Olio EVO, sale, pepe nero e prezzemolo. Sfumare con un bicchiere di vino bianco.

Lavare i fiori di zucca e tagliarli a filetti. Con un mixer frullare le zucchine verdi, qualche foglia di basilico, due uova e l’Olio EVO. Mettere la farina sulla spianatoia e formare una fontana. Versare al centro le uova sbattute, la purea di zucchine verdi ed un pizzico di sale. Amalgamare gli ingredienti e una volta ottenuto un impasto morbido ed elastico formare un panetto e lasciarlo riposare in frigo per un’ora. Passato il tempo stendere l’impasto con il mattarello, allungare la sfoglia fino a renderla sottile al tatto e tagliarla in quadrati di circa 10 cm per lato.

Cuocere la pasta in acqua salata per circa 5 minuti e aggiungere un cucchiaio d’olio EVO durante la cottura. Scolare i quadrati di pasta e lasciarli asciugare su un panno di cotone. Impiattare la lasagna alternando i fogli di sfoglia, il pesto di zucchine gialle, le cozze sgusciate con il loro condimento ed i fiori di zucca a filetti.

Di Indira Fassioni