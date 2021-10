Marcell Jacobs e Nicole Daz: Olimpiadi di passione in cucina

Sono la coppia del momento. Lui è l’uomo più veloce del mondo: campione olimpico dei 100 metri a Tokyo e della staffetta 4x100, portando per la prima volta l'Italia al primo posto sul podio, da ragazzo ha praticato prima il basket, seguendo le orme paterne, e il calcio, poi a 10 anni si è lasciato tentare dallo sprint e ha cominciato a frequentare le piste da corsa. Lei ha 28 anni, è una modella e influencer di origini sudamericane, nata in Ecuador, ma cresciuta a Novi Ligure.

Si sono conosciuti tre anni e mezzo fa in una discoteca milanese ed è stato un colpo di fulmine; da lì, infatti, non si sono più lasciati: oggi vivono a Roma, hanno due bambini, Meghan di 9 mesi e Anthony di due anni, e si sposeranno tra un anno, il giorno del compleanno di Nicole, il 17 settembre 2022. Nicole è una compagna sempre presente, sostenendo Marcell anche nei momenti più difficili.

Li abbiamo incontrati e abbiamo fatto loro qualche domanda sulla cucina e sulle loro abitudini alimentari.

A casa chi cucina?

Nicole: La vita dello sportivo è molto dura, fatta di allenamenti, sacrifici e piccole rinunce. Quando stiamo insieme cerco di far sentire Marcell semplicemente “a casa”, occupandomi della cucina.



Il vostro piatto preferito?

N: Marcell impazzisce per la pasta all’amatriciana, mentre io, avendo radici del Sudamerica, preferisco mangiare riso, carne, minestra di fagioli o lenticchie, piatti tipici della mia terra.



Per chi vorreste cucinare?

N: Di solito cuciniamo per parenti, amici, chiunque ci venga a trovare. Ci piace la convivialità, lo stare insieme alle persone a cui vogliamo bene.



Il vostro chef preferito?

N: Il nostro chef preferito è Antonino Cannavacciuolo. Mi piacerebbe preparare un piatto per lui!

Avete un ristorante preferito?

N: Sì, si chiama Zuma, si trova nel centro di Roma. Oltre che essere di ottima qualità, è anche molto bello nell’ambiente e nel design.



La vostra pizza preferita?

N: Marcell adora la classica Margherita, invece io amo la Diavola, perché adoro il piccante!

La mangiate con la forchetta o con le mani?

Ovviamente la mangiamo con le mani!



E con che tipo di bevanda la abbinate?

Di solito ci beviamo insieme una bella Coca Zero.



Se foste un ingrediente quale sareste?

N: Marcell di sicuro un peperoncino, mentre io sceglierei un prezzemolo. Due ingredienti impegnativi!



Avete un cibo di cui siete addicted?

N: Marcell adora l’anguria, io non riesco a fare a meno del riso, viste le mie origini.



Il cibo più strano che avete mangiato?

N: Marcell ha assaggiato le cavallette fritte, un’esperienza unica! Io devo dire che mangio cose abbastanza normali, non mi è mai successo di mangiare qualcosa di così strano. Ma, essendo molto curiosa, non escludo che non possa accadere!

La ricetta di Marcell Jacobs e Nicole Daza

Ingredienti per 4 persone: 400 gr di pasta - 360 gr.di pomodorini datterini - 8 foglie di basilico - 1 spicchio d’aglio -

Olio Extravergine qb. - 2 gr. di zest di limone naturale - 180 gr di stracciatella.

Procedimento:

Mettiamo uno spicchio d’aglio in padella con dell’olio extravergine.

Poi aggiungiamo i datterini tagliati in due, allunghiamo con del brodo vegetale e correggiamo di sale.

Frulliamo a parte la stracciatella con le zest di limone, un pizzico di sale e dell’olio.

Omogeneizziamo bene e filtriamo.

Cuociamo la pasta al dente, aggiungiamola al sugo e facciamo cuocere per alcuni minuti per creare la salsa.

Prima di servire aggiungiamo il basilico, poi concludiamo con la crema di stracciatella.

di Indira Fassioni