L'Italia vince la Coppa del Mondo di Pasticceria 2021

Sono tre i pasticceri italiani saliti sul podio della Coppa del Mondo di Pasticceria 2021, gara che dal 1987 si svolge al Sirah, il salone della ristorazione di Lione, disputatasi sabato 25 settembre 2021, e che ha visto trionfare il talento e la creatività di Massimo Pica, specialista del cioccolato, Lorenzo Puca, specialista dello zucchero, e Andrea Restuccia, specialista del gelato.

Il team ha battuto un totale di dieci nazioni in gara: secondo posto per il Giappone, che ha conquistato la medaglia d’argento, e terzo per la Francia, padrona di casa con il bronzo. Per la terza volta l’Italia si aggiudica questo prestigioso riconoscimento, a conferma del valore della cucina italiana.

I pastry Chef hanno avuto dieci ore per realizzare le proprie proposte: un dessert al cioccolato da condividere, una torta gelato, un dessert da ristorante (categoria introdotta quest’anno come novità e giudicata da chef del calibro di Dominique Crenn e Jordi Roca), una scultura di zucchero alta 165 cm e, con la stessa altezza, una piéce al cioccolato. I tre azzurri hanno battuto gli avversari grazie a una grande torta intitolata “The art of Nature”: il dolce, alto ben 165 centimetri, è una vera e propria scultura di fiori e insetti di cioccolato, tra cui due grandi formiche e un’ape gigante che offre loro del miele.

"Precisione, concentrazione e fantasia hanno permesso ai pastrychef tricolore di aggiudicarsi il prestigioso premio a Lione con opere d'arte dedicate alla natura. Siamo orgogliosi di Lorenzo Puca, Massimo Pica e Andrea Restuccia – si legge in una nota dell’associazione - che hanno vinto il campionato del mondo di pasticceria. Abbiamo portato anche fortuna e siamo convinti che il lavoro degli ultimi tempi stia facendo crescere a dismisura tutto il comparto".

L'associazione di categoria si è impegnata, in questi mesi, a supportare il lavoro dei tre giovani pasticceri, oltre che risultare tra i soci fondatori del club coppa del mondo di pasticceria. "Merito ed orgoglio anche per l'allenatore della squadra Alessandro Dalmasso", conclude Angelo Musolino, presidente nazionale Conpait (Confederazione dei pasticceri italiani) che festeggia la vittoria anche sul profilo social dell'associazione.

https://www.coppadelmondopasticceria.com

Di Indira Fassioni