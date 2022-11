Lo chef Roberto Toro entra a far parte della Krug Ambassade

Lo chef Roberto Toro, classe 1975, detiene una stella Michelin presso il Ristorante Otto Geleng del Grand Hotel Timeo, al Belmond Hotel di Taormina. E' considerato l’“ambasciatore” della cultura gastronomica italiana e dal 6 novembre è ufficialmente membro della Krug Ambassade.

Chi è il nuovo membro della Krug Ambassade

Roberto Toro lavora al Grand Hotel Timeo dal 2012. Dopo aver ampliato i propri orizzonti all’estero in ristoranti del calibro di “Relais Louis XIII” a Parigi e “Noma” a Copenaghen, decide infatti di tornare nella sua amata Sicilia. Negli anni lo chef si è distinto ottenendo in breve tempo due Cappelli de L’Espresso e curando eventi internazionali, come la cena di gala per i Capi di Stato tenutasi a Taormina in occasione del G7 nel 2017 e l’inaugurazione della Settimana della Cucina Italiana presso l’Ambasciata Italiana a Washington. Nel 2018 ha poi inaugurato il ristorante Otto Geleng al Grand Hotel Timeo dove, continuando ad esaltare i sapori mediterranei tradizionali con tocchi moderni e personali, è stato premiato con la sua prima stella Michelin nel novembre 2019.

Cos’è la Krug Ambassade?

La Krug Ambassade è un prestigioso riconoscimento dato a ristoranti, hotel ed enoteche di tutto il mondo che condividono ed esaltano la filosofia della Maison de Champagne Krug. I membri entrano a far parte di un network molto ambito e diventano portavoce dei loro valori.

La Maison de Champagne Krug fu fondata nel 1843 da Joseph Krug, un idealista dallo spirito anticonvenzionale, con una filosofia di vita che non ammetteva compromessi. Poiché aveva capito che la vera essenza dello Champagne è il piacere in sé, il suo sogno divenne quello di offrire lo Champagne migliore anno dopo anno, indipendentemente dalle variazioni climatiche del periodo. La profonda attenzione al carattere del vigneto, il rispetto per l’individualità di ciascun appezzamento e dei suoi vini, oltre alla creazione di un’ampia enoteca di vini di riserva di molte annate diverse, permisero a Joseph Krug di realizzare il suo sogno. Con un approccio del tutto originale alla produzione dello Champagne, decise di andare oltre la nozione stessa di millesimato per creare ogni anno la massima espressione dello Champagne. Fondò una Maison in cui tutti gli Champagne hanno lo stesso livello di distinzione e ognuno illustra una particolare espressione della natura. Sei generazioni della famiglia Krug hanno perpetuato il suo sogno, arricchendo la vision e il savoir-faire del suo fondatore.

La consacrazione ufficiale

A dare il benvenuto ufficiale a Roberto Toro nella Krug Ambassade è stato lo chef più stellato d’Italia (e quarto nel mondo per numero di stelle) Enrico Bartolini. La presentazione del nuovo ambasciatore Krug è avvenuta in occasione della Cena Krug x Rice al Grand Hotel Timeo lo scorso 6 novembre: durante l’evento Bartolini e Toro hanno creato ricette inedite con l’ingredienti principale – il riso – in abbinamento con Krug Grand Cuvèe e al Krug Rosè.

Di Indira Fassioni