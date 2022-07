L'estate a tavola può essere più leggera

Bastano solo

tre giorni per depurarsi, perdere peso e ritrovare lo sprint e l’energia vitale perduta

Fratelli Desideri

Meal Kit

Chef Stellati Michelin

prodotto super innovativo

alimenti crio-essiccati

cibo ipercalorico, bevande nervine, stress psicologico e inquinamento ambientale

! I, già noti per aver lanciato sul mercato i rivoluzionaridei più famosi, entrano nel segmento Detox con una base di. Si chiama Detox Suite ed è un regime alimentare di tre giorni finalizzato alla depurazione dell'organismo dalle tossine esogene, accumulate a causa dello stile di vita contemporaneo:

Dopo lunghe ricerche,

affiancati da esperti nutrizionisti

preziosi ingredienti

alimenti 100% naturali, gluten free, con vitamine e minerali della frutta e della verdura

e utilizzando deiche hanno un effetto booster sul processo detossinante, hanno creato questo nuovo kit a base di

Il consiglio è di utilizzare il programma Detox Suite una volta al mese, per mantenere l’organismo organismo purificato e funzionale in modo costante. Ma è anche utile programmarlo per prepararsi alle vacanze, nelle quali si prevede di eccedere con cibi e bevande ipercaloriche, o dopo periodi di stress psicologico o di terapie farmacologiche intensive. Ideale poi quando si ha la necessità di perdere velocemente del peso corporeo, sgonfiare la pancia e migliorare la digestione. E più in generale quando si avverte un senso di stanchezza e la necessità fisica e mentale di ritornare in forma, pieni di vita!

Per il primo giorno di trattamento la Detox Suite propone a

colazione mele cotte e cannella

pranzo fagiolini verdi, patate, pomodori, olio di sacha inchi,e timo

cena asparagi, cipolle, zucchine e coriandolo

. A. Per

Nel secondo giorno di trattamento la

colazione prevede pere cotte e zenzero

pranzo cavolfiori, broccoli, olio di sacha inchi e salvia

cena zucca patate, carote, cipolle, olio di oliva e zenzero

. A. Per

Il terzo e ultimo giorno si parte al

mattino con frutti rossi, mele, mirtilli neri e vaniglia

pranzo carciofi, porri, olio di sacha inchi, rosmarino e succo di limone

cena si chiude la tre giorni con porri, patate, olio di oliva, prezzemolo e rosmarino

. Per. A

Nella

creazione degli alimenti

3 ingredienti booster

accelerano gli effetti benefici del detoxing

sono stati utilizzati, che. Questo è il grande valore aggiunto della Detox Suite:

L’OLIO DI SACHA INCHI

: è uno dei migliori oli al mondo. Contiene la maggiore percentuale in assoluto di acidi grassi polinsaturi Omega-3 di tutto il mondo vegetale. Aiuta a regolare il livello di colesterolo, ha un’azione positiva sulla pressione e aiuta contro i disturbi cardiovascolari.

L’INULINA

: favorisce la crescita di batteri intestinali alleati della salute e promuove la buona funzionalità intestinale. L’inulina aiuta a ridurre la quantità di colesterolo presente negli alimenti ed inoltre può aiutare a perdere peso poiché è un inibitore dell’appetito e prolunga il senso di sazietà.

La PILOSELLA

: la fitoterapia moderna attribuisce alla pilosella proprietà diuretiche, drenanti, coleretiche e colagoghe, antibiotiche, antinfiammatorie e antispastiche, schermanti dai raggi UV.

Tommaso Desideri, Ceo della Fratelli Desideri

, ci dice che “Durante il programma Detox Suite, le persone si sentono prima di tutto bene. Il detoxing spesso viene usato in modo strategico per perdere peso o per avviare un nuovo piano dietetico, ma in realtà non c'è motivo migliore se non quello di sentirsi bene. Quando si prepara il corpo per il benessere, si migliorano tutte le aree della nostra vita: miglioramenti nelle relazioni, maggior produttività sul lavoro, ed una luce nuova sul nostro viso.”

L’aiuto più grande della Detox Suite è il suo effetto depurativo:

stimola il corpo ad eliminare qualsiasi rifiuto in eccesso

, aiutando e migliorando l’efficienza di organi essenziali come il fegato, i reni ed il colon.

Il trattamento inoltre favorisce la perdita di peso nel breve termine e questo risultato concreto diventa uno stimolo incentivante per stabilire nelle persone delle abitudini alimentari sane sul lungo termine, volte ad eliminare i vizi ed eccessi non salutari.

Ed infine, la Detox Suite aiuta le persone a sentirsi molto più energetiche. Tagliando zuccheri, grassi trans, grassi saturi, e sostituendoli con le vitamine e i minerali della frutta e verdura, si ottiene una grande spinta di energia naturale.

La detox suite è anche molto pratica: nel kit troverete i 9 pasti, che si preparano in cinque minuti aggiungendo semplicemente dell’acqua, fresca o calda a seconda della ricetta. Insomma,

si può utilizzare ovunque: a casa, in ufficio, sotto l’ombrellone, o in aereo…