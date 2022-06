Giuseppe De Lucia: il cuore della pizza batte a Cuneo

Campano di nascita, cuneese d'adozione: in una regione non propriamente vocata alla pizza d'ispirazione partenopea, il pizzaiolo napoletano Giuseppe De Lucia tiene alte le insegne dell'arte bianca in Piemonte, grazie a uno stile e a una tecnica che ne hanno sancito il successo a più riprese. E se l'ultimo successo del titolare di “Passione Pizza” nel centro storico di Cuneo risale a poche settimane fa – con la vittoria del Pizza Talent Show battendo 30 concorrenti nell'arco di 15 puntate – il curriculum di Giuseppe De Lucia conta già numerosi premi, frutto della partecipazione a una trentina di concorsi nell'arco di appena cinque anni.

L'ultima vittoria in ordine di tempo è quella del premio “

Arcimboldo d'Oro

” a Napoli, assegnato tra i migliori 30 interpreti della pizza in Italia. “Sono molto felice dei riconoscimenti arrivati negli ultimi mesi, che mi riempiono di orgoglio e soddisfazione – spiega Giuseppe De Lucia – perché rappresentano una serie di tasselli importanti nel percorso di crescita che ho iniziato ormai da qualche anno. So bene quanto la ricerca e la selezione delle materie prime di alta qualità debbano continuare ad essere il mio faro verso nuovi traguardi”.

Classe 1982, Giuseppe De Lucia è arrivato in Piemonte nel 2005: nel 2018 ha aperto la pizzeria “Passione Pizza” a Cuneo – dove oggi è affiancato dalla moglie Angela e dal figlio Filippo, 16 anni – e da qui ha iniziato la sua crescita nel settore della ristorazione, partecipando a numerose gare di cucina in tutta Italia arrivando a classificarsi sempre tra i primi posti. Già qualche mese fa, ad esempio, aveva conquistato il primo posto alla gara internazionale “MSC Pizza in the world” a bordo di una nave da crociera in viaggio sul Mediterraneo, indetta dalla compagnia di navigazione insieme al guru della pizza napoletana

Luciano Sorbillo

Poi è arrivata la vittoria al Pizza Talent Show, dove Giuseppe De Lucia ha trionfato proprio grazie alla

semplicità della sua pizza

pizza al padellino con topping di crema di cipolla caramellata come base a freddo, stracciatella di bufala, tartare di tonno fresco, pomodori secchi a julienne, granella di pistacchio, olio evo e basilico fresco

: durante la gara ai giudici ha portato uno dei suoi cavalli di battaglia, la Margherita con pomodoro San Marzano dop, fiordilatte e basilico fresco, mentre in finale la scelta è caduta su una. Nel corso delle prove i concorrenti sono stati chiamati a realizzare di volta in volta pizze con farine e impasti diversi o adatte a situazioni particolari come il delivery, con topping a piacere e ripiene, fino alla gourmet.

Di

Indira Fassioni