Chef Giuseppe Daniele, una nuova dimensione in cucina

Dynamo

chef Giuseppe Daniele

The Manzoni

celebre creativo londinese

, è il primo menu che loe la sua brigata presentano al, ristorante curato nel design da Tom Dixon, il, nel cuore di Milano, a due passi dalla Scala.

A differenza di molti, non si esplicita più la territorialità, la sostenibilità, il km 0, concetti ormai assorbiti e insiti in ogni professionista, l’evoluzione del menu è nel suo concetto, nel pensiero che vuole esprimere.

Il

menu

è l’energia

la forza e il coraggio

Guida, Romito e Taglienti

chef Daniele

chef Gabriele Fiorino

pastry chef Halit Gajda

è fondamentale essere scrupolosi economi

Dynamodi questa giovane squadra che si è allenata ed è cresciuta insieme nelle cucine di grandi chef, comee dove locon loe ilsanno che in cucina non è sufficiente essere creativi ma

“Dynamo nasce dal movimento perenne dei cicli della natura di cui siamo consapevoli spettatori. Non possiamo che accogliere ciò che ci viene dato. Nostro compito interpretarlo, lavorarlo e condividerlo. Un modo per tradurre in azione quel pensiero che è il perno su cui gravita la materia. La nostra essenza. I piatti su cui abbiamo investito tempo, energie e notti insonni - aggiunge sorridendo lo chef Daniele - dovevano essere così talmente strutturati nella loro semplicità, da trasformarsi in campi magnetici, in modo tale da attrarre l’attenzione dei nostri ospiti.”

In accelerazione continua, il menu “Dynamo” prende vigore con asparagi bianchi, crema al parmigiano e nocciole; carpaccio gamberi rossi foie gras e caffè creano la scia sulla quale si innestano in volata i ravioli di rapa bianca, vitello sfilacciato e il suo fondo. Il classico e irrinunciabile risotto alla milanese con midollo scottato , ammicca al risotto all’astice e caviale . Un saliscendi continuo tra poli avvolge le linguine con acqua di scamorza affumicata, salsiccia di Bra e peperone crusco .

Il ritmo crescente del nuovo menu segue l’armonia delle vibrazioni della stagione con il

filetto agli asparagi verdi; branzino scottato, cavolo viola e spinaci saltati con uvetta sultanina; lombo di agnello arrosto, indivia all’arancia e gin, ravanelli all’aceto di lampone; filetto di scorfano in brodo, cipollotti bruciati e tartufo nero

sfera di cioccolato e caffè

pastry chef Gajda

genio creativo di Tom Dixon

vibrano, esaltano e accompagnano al gran finale con laricoperta da foglie d’oro che riprendono l’armonia dei grappoli luminosi che illuminano alcuni tavoli del The Manzoni, un omaggio delal

“La cucina dello chef Daniele è una cucina di forza” commenta

Laura Gobbi

, esperta di comunicazione in ambito ristorativo “Immenso e profuso l’impegno di energie di tutta la squadra, determinata a segnare la propria identità, trovare il proprio spazio e affermare il proprio pensiero, sia in cucina che fuori. Forza e coraggio sono gli ingredienti determinati. Giuseppe, Gabriele e Halit sono la generazione che sta entrando nel domani e lo sta creando. Hanno fatto loro: tecniche, filosofie e cultura dei loro maestri. Adesso tocca all’alchimia spostare l’asse della coscienza e portarci in una nuova dimensione di cucina.”

Accanto al menu primaverile “Dynamo”, al The Manzoni c’è sempre la possibilità di gustare

i piatti autoriali

chef Daniele

gnocchi di spinaci, crema al cavolfiore e liquirizia, il galletto alla cacciatora con peperone arrosto e la triglia, crema di pane e cima di rapa

dellocome gli

Di

Indira Fassioni