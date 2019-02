Lecce, capitale dell’enogastronomia per tre giorni

A Lecce tutto pronto per la seconda edizione di EGO – Enogastro Orbite, il festival dedicato alla galassia dell’enogastronomia che per tre giorni, dal 17 al 19 febbraio, renderà la città e la sua regione capitali del gusto, con un focus sulla formazione nelle professioni legate alla ristorazione. Un format dinamico e gratuito che prevede incontri, seminari, degustazioni, lezioni e masterclass, e che quest’anno ruoterà intorno a 4 macro temi: sala, cucina, lievitati e pizze, comunicazione e storytelling. Ma ci sarà spazio anche per un’esplorazione nel mondo dello champagne e degli Spirits. Tutto ciò all’interno dell’antico Chiostro dei Domenicani, in Via S. Pietro in Lama, riportato all’antico splendore da un restauro conservativo che lo proietta a diventare una delle dimore storiche più affascinanti del Salento.