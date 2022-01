La prima edizione russa della Guida Michelin premia il ristorante SAVVA

Il Metropol Hotel di Mosca, albergo cinque stelle lusso nel cuore della capitale, è una vera e propria istituzione: il più grande hotel costruito prima della rivoluzione bolscevica, in pieno stile Liberty, espressione della Moscow Art Nouveau, affacciato sul teatro Bolshoi e a soli tre minuti a piedi dal Cremlino e dalla storica piazza Rossa.

Centro della vita teatrale, culturale e sociale di Mosca, con i suoi suoi 110 anni di vita, il Metropol Hotel ha ospitato artisti, musicisti, politici, attori ed esponenti dell’aristocrazia. È un luogo storico, in cui si sono svolti eventi di rilievo: sotto la cupola di vetro del ristorante dell’hotel, ad esempio, il poeta russo Sergey Yesenin ha dichiarato il suo amore a Isadora Duncan.

Un hotel leggendario con un’architettura unica. È stato costruito su iniziativa del famoso filantropo Savva Mamontov nel 1905. L'edificio è un memoriale eccezionale della moderna Mosca, la cui costruzione ha coinvolto i migliori architetti, pittori e scultori a cavallo tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo.

Il Metropol Hotel vanta centinaia di pezzi antichi e opere d'arte del XVIII e XIX secolo che costituiscono il tesoro dell’hotel.

Il ristorante SAVVA

Situato all’interno dell’Hotel Metropol di Mosca, SAVVA è un ristorante di cucina d’autore. Il ristoratore Arkady Novikov e l’Executive Chef Andrey Shmakov sono gli ispiratori e le menti del ristorante, aperto nel 2015.

Il ristorante SAVVA nel cuore di Mosca ha aperto le sue porte dopo due anni di ristrutturazione in occasione della Giornata Internazionale dello Chef, il 20 ottobre 2020. Il ristorante, che prende il nome dal famoso mecenate Savva Mamontov, ha un ambiente curato ed elegante, un servizio impeccabile e propone una cucina contemporanea che valorizza materie prime povere, nobilitate dalle tecniche degli chef di oggi. Una generazione di chef che vuole affermare con grinta la propria identità.

Ed è per questo che il ristorante SAVVA, è stato premiato con una Stella Michelin durante la presentazione della prima edizione russa della Guida Michelin, entrando nella Guida tra i primi tre ristoranti della capitale.

La pubblicazione della Guida Michelin in Russia è un evento significativo per lo sviluppo dell’industria della ristorazione russa e del turismo nel suo insieme. Questo premio è chiave per il Metropol Hotel con il suo ristorante SAVVA che occupa un posto speciale nella prima Guida Michelin in Russia.

Giorgia Brandolese

A cura di Indira Fassioni