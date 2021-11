Conferme e nuove Stelle della Guida Michelin 2022

I ristoranti tre Stelle sono stati tutti confermati, ma ci sono diverse novità tra i premiati dell’una e delle due Stelle. Tra le 36 novità stellate che hanno delineato una nuova costellazione in 14 regioni italiane, figurano 2 new entry due stelle e 34 novità 1 stella, per un totale di 378 ristoranti stellati.

Tra le novità, il ristorante San Giorgio di Genova della famiglia Scala, guidato in cucina da Graziano Caccioppoli, chef di talento che vanta esperienze stellate e ‘Miglior Chef Pasticciere’ per la guida Identità Golose. Da oltre 35 anni la famiglia Scala è un attore importante della ristorazione genovese, e dopo il prestigioso premio riservatogli dalla rivista Wine Spectator, il “Best of Award of Excellence”, arriva ora l’autorevolezza della stella Michelin a celebrare una qualità più unica che rara.

La Rossa ha premiato anche la nuova promessa della ristorazione ligure: il giovanissimo chef Jorg Giubbani, classe 1992 con i suoi soli trent’anni e il suo ristorante Orto a Moneglia è il fiore nascente dell’eccellenza dell’enogastronomia ligure. Ospitato nell’incantevole cornice del Boutique Hotel Villa Edera & La Torretta, condotto da 4 generazioni dalla famiglia Schiaffino, il ristorante, premiato all’esordio con il doppio cappello su Le Guide L’Espresso e Corona radiosa per ilGolosario, riceve oggi la sua prima stella.

Un successo anche per SOMU, ristorante a Baja Sardinia presso il Club Hotel, guidato dall’Executive Chef Salvatore Camedda, e per tutta la Sardegna, che fa passi in avanti per divenire una brillante tappa enogastronomica. Al fianco di Salvatore, in cucina, Antonio Gallarato, cuoco sardo con alle spalle una grande esperienza in ristoranti fine dining, l’ultima come sous chef di Cracco in Galleria; Martina Bonino, il talento e le mani che curano la parte dolce del menu di SOMU; Giacomo Serrelli, il restaurant manager, la voce che racconta la cucina di Salvatore al tavolo e che a questa cucina abbina i migliori vini del territorio; e Riccardo D’Angelo, junior sous chef nella brigata Salvatore.

I Tre Stelle confermati

Piazza Duomo – Alba, CN

St. Hubertus - Alta Badia / San Cassiano, BZ

Da Vittorio – Brusaporto, BG

Dal Pescatore - Canneto sull'Oglio / Runate, MN

Reale - Castel di Sangro, AQ

Enoteca Pinchiorri - Firenze

Enrico Bartolini al Mudec - Milano

Osteria Francescana - Modena

La Pergola - Roma

Le Calandre - Rubano, PD

Uliassi – Senigallia, AN

Due Stelle Michelin: le new entry

Tre Olivi - Chef Giovanni Solofra – Paestum, SA - da 0 a Due Stelle in soli 9 mesi

Krèsios - Chef Giuseppe Iannotti – Telese, BN

Una Stella Michelin: i nuovi premiati

Osteria Acquarol - Chef Alessandro Bellingeri - Appiano sulla Strada del Vino/San Michele, BZ

Octavin - Chef Luca Fracassi - Arezzo

Somu - Chef Salvatore Camedda - Arzachena / Baia Sardinia, SS

San Giorgio - Chef Graziano Caccioppoli - Genova

Luigi Lepore - Chef Luigi Lepore - Lamezia Terme, CZ

Primo Restaurant - Chef Solaika Marrocco - Lecce

La Favellina - Chef Federico Pettenuzzo – Malo, VI

Felix Lo Basso home & restaurant - Chef Felice "Felix" Lo Basso - Milano

Orto by Jorg Giubbani - Chef Jorg Giubbani – Moneglia, GE

ARIA - Chef Paolo Barrale - Napoli

Rear Restaurant - Chef Francesco Franzese – Nola, NA

Bianca sul Lago by Emanuele Petrosino - Chef Emanuele Petrosino | Oggiono, LC

Gagini Restaurant - Chef Mauricio Zillo - Palermo

L'Acciuga - Chef Marco Lagrimino - Perugia

Porta di Basso - Chef Domenico Cilenti – Peschici, FG

Mater1apr1ma - Chef Fabio Verrelli D'Amico – Pontinia, LT

L'Arcade - Chef Sergeev Nikita - Porto San Giorgio, FM

Retroscena - Chef Richard Abouzaki | Pierpaolo Ferracuti - Porto San Giorgio, FM

Li Galli - Chef Savio Perna – Positano, SA

Fradis Minoris - Chef Francesco Stara – Pula, CA

1908 - Chef Stephan Zippl - Renon / Soprabolzano, BZ

Locanda le 4 Ciacole - Chef Francesco Baldissarutti – Roverchiara, VR

Hyle - Chef Antonio Biafora - San Giovanni in Fiore, CS

Gusto by Sadler - Chef Giorgio Pignagnoli - San Teodoro, SS

La Speranzina Restaurant & Relais - Chef Fabrizio Molteni – Sirmione, BS

Contaminazioni Restaurant - Chef Giuseppe Molaro - Somma Vesuviana, NA

Osteria degli Assonica - Chef Alex Manzoni | Vittorio Manzoni – Sorisole, BG

Unforgettable - Chef Christian Mandura - Torino

Local - Chef Matteo Tagliapietra - Venezia

Wistèria - Chef Simone Selva - Venezia

Zanze XVI - Chef Stefano Vio - Venezia

Nazionale - Chef Fabio Ingallinera | Maurizio Macario - Vernante Cuneo

Cannavacciuolo Countryside - Chef Nicola Somma - Vico Equense/Ticciano, NA

Anche tra le Stelle Verdi, riconoscimento che premia gli Chef che favoriscono la causa della sostenibilità, biodiversità, che hanno a cuore la battaglia per combattere gli sprechi alimentari, la riduzione della plastica e il risparmio energetico, offrendo piatti dal sapore unico, con materie prime freschissime e di stagione, vi sono delle novità. Ecco i premiati del 2022:

1908 – Soprabolzano

Agritur El Mas – Moena

Aminta Resort – Genazzano

Antica Locanda al Cervo – Landgasthof zum Hirschen – San Genesio

Casamatta – Manduria

Fradis Minoris – Pula

La Cru – Romagnano

La Preséf – Mantello

Le Trabe – Paestum

Lerchner’s In Runggen – San Lorenzo di Sebato

Mater Terrae – Roma

Osteria Enoteca Gambrinus – San Polo di Piave

PS Ristorante – Cerreto Guidi

SanBrite – Cortina d’Ampezzo

Signum – Salina

Terra – Sarentino

Venissa – Burano

Il premio Chef Mentore 2022 è stato assegnato a Nadia Santini del ristorante Dal Pescatore, il Premio Sommelier 2022 a Sonja Egger del ristorante Kuppelrain, mentre il Premio Michelin per il Servizio di Sala 2022 va a Matteo Zappile del ristorante Il Pagliaccio di Roma.

https://guide.michelin.com/

Di Indira Fassioni