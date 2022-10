International Egg Day 2022: come evitare gli errori più comuni in cucina

International Egg Day : sode, strapazzate, in camicia, alla coque, le modalità di cottura delle uova sono tante così come le preparazioni realizzate con tuorli e albumi.

Le uova sono tra gli alimenti più versatili e comuni in cucina

fonte di proteine economica e facilmente reperibile

tanti errori

compromettere la riuscita delle ricette

produrre inutili sprechi

tutti i suggerimenti da seguire per maneggiarle e lavorarle senza errori

, nonché una. Si commettono però ancorache possono– dolci e salate – e. Ecco un decalogo salva-uova realizzato da Viola Leporatti con

Come riconoscere il tipo di allevamento

Se acquistate uova confezionate e volete conoscere il tipo di allevamento da cui provengono basta controllare il

primo numero stampato su ciascuna di esse

0

1

2

3

per l’allevamento biologico,per quello all’aperto,per l’allevamento a terra ese le galline sono state allevate in gabbia.

Come verificare se l’uovo è fresco

Se non siete sicuri che il vostro uovo sia fresco, potete fare una verifica con un veloce esperimento:

immergetelo in un alto bicchiere d’acqua

disciolto

un cucchiaio di sale

in cui avreteprecedentemente, e osservate come si comporta. Un uovo freschissimo cadrà sul fondo. Se invece galleggerà, probabilmente, non è più adatto per essere consumato.

Come conservarle al meglio

Per

conservare perfettamente le uova

temperatura costante

condensa sul guscio

faciliterebbe la riproduzione dei batteri presenti sulla superficie

fondo sul ripiano del frigo

mensola dell’anta

sportellino a proteggerle dagli sbalzi termici

è importante mantenerle a unaperché si potrebbe formareche. Per evitarlo, meglio riporle in un portauova di cartone o plastica e posizionarlo in. Va bene anche una, ma solo se è presente lo

Come romperle

Quando dovete rompere le uova,

non sbattetele sul bordo della ciotola

bordo del piano di cucina

da preparazione. Piccoli pezzi di guscio ed i batteri presenti sulla sua superficie potrebbero disperdersi all’interno del contenitore, rendendo vano il loro utilizzo. Meglio utilizzare il

Come preparare l’uovo in camicia perfetto

Per delle uova in camicia perfette, quando versate l’uovo all’interno del piccolo vortice, l’

acqua non deve essere in ebollizione

temperatura di circa 85 gradi

. È sufficiente portarla a mantenerla a una, risparmiando tempo ed energia.

Uova sode: come evitare di rompere il guscio mentre si cucinano

Rompere il guscio mentre si cuociono le uova sode è piuttosto frequente. Per evitarlo, e scongiurare così di sprecarle,

fatele scivolare delicatamente all’interno del recipiente con l’aiuto di un cucchiaio

bacinella con acqua e ghiaccio

sarà più facile togliere il guscio

. Inoltre, prima di sgusciare le uova dall’acqua bollente, trasferitele in una. Non appena si saranno raffreddatesenza intaccare la superficie dell’uovo sodo.

Come montare a neve gli albumi

Gli albumi montati a neve danno il massimo della loro consistenza se, per mescolarli con gli altri ingredienti, ci si aiuta con una

marisa (o leccapentole)

movimento morbido ma costante che va dal basso verso l’alto

utilizzando un

Come girare la frittata

Per girare la frittata

utilizzare il coperchio della stessa padella

certezza che sia della misura perfetta

potrete afferrarlo per il manico

è molto più comodousata per la cottura. Avrete così la, al contrario di un piatto che potrebbe essere più piccolo o più grande. Inoltre,senza il rischio di bruciarvi le dita e rischiare di farla cadere.

Gli abbinamenti perfetti

Se cercate un

abbinamento perfetto

tuberi

carote, asparagi, funghi e panna

vaniglia, agrumi e rabarbaro

con le uova, ricordate che si sposano benissimo con i(patate e tartufo su tutti), ma anche con. E se volete deliziare il palato, provatele con

Come non sprecare il guscio

Una volta utilizzate le uova,

non buttate via il guscio

ottimo fertilizzante naturale

. Tritatelo anche grossolanamente in un mortaio con dei fondi di caffè. Otterrete così unper le vostre piante.

Di

Indira Fassioni