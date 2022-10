Tiramisù World Cup: si avvicina la gara più buona dell'anno

Mancano pochi giorni alla

sfida più golosa dell’anno

dolce al cucchiaio più famoso del mondo

Tiramisù World Cup 2022

Venerdì 7 e sabato 8

domenica 9

l’originale

la creativa

. Gli amanti delgareggeranno a colpi di mascarpone durante laci saranno le selezioni,le fasi finali. I partecipanti - rigorosamente non-professionisti - si sfideranno in due categorie:(ricetta con uova, mascarpone, savoiardi, zucchero, caffè e cacao) e. Quest’ultima categoria prevede la possibilità di sostituire il biscotto e di aggiungere fino ad un massimo di tre ingredienti.

I criteri di valutazione - per entrambe le categorie - saranno: esecuzione tecnica, equilibrio del piatto, presentazione estetica, sapidità e armonia, intensità gustativa.

Le novità

“Tiramisù più bello”

della sesta edizione della Tiramisù World Cup sono molte. Innanzitutto, la possibilità di gustare i Tiramisù dei Campioni del Mondo delle passate edizioni. Nasce poi un ulteriore premio, quello del(menzione speciale per il dessert che conquista i favori della Beautydrop, nuovo partner della TWC). Intanto, grazie al club brasiliano della Tiramisù Academy, in Brasile si stanno svolgendo le gare di pre-selezione 2022 che vedono impegnati gli appassionati del Tiramisù d’oltreoceano. I vincitori di questa fase staccheranno i biglietti per i prossimi appuntamenti della TWC sia nel paese carioca sia in Italia.

«Grazie anche all’apporto dei nostri partner, la Tiramsù World Cup sta continuando a crescere sulla strada di quello che intende diventare un vero e proprio festival cittadino per Treviso – ha commentato Francesco Redi, ideatore della rassegna – . Fra le novità di quest’anno, i nostri Campioni che prepareranno le loro ricette del dolce presso la Loggia dei Cavalieri, sempre in centro a Treviso: una autentica area di degustazioni del Tiramisù originale, quello a forma di cuore, quello creativo cannella e zenzero e molti altri».

Il tema di quest’anno è proprio “Treviso a tavola”. Durante i tre giorni della TWC in città ci saranno una serie di appuntamenti che avranno come filo conduttore la

convivialità e le prelibatezze enogastronomiche locali

