Torna Grandi Cuochi all'Opera

Domenica 9 ottobre 2022

Grandi Cuochi all’Opera

Opera San Francesco

si svolgerà l’evento, il tradizionale pranzo benefico organizzato da(OSF), che proporrà ai suoi donatori un menù dal tema “Convivialità a tavola”. È il tema del pranzo benefico in collaborazione con Identità Golose: un viaggio solidale nel gusto per riscoprire i profumi e i sapori del Bel Paese, finalizzandoli alla filantropia.

La convivialità è da sempre cara ai francescani che oltre 60 anni fa, grazie a

fra Cecilio Cortinoviis

Paolo Marchi e Claudio Ceroni

Identità Golose

, hanno fondato Opera San Francesco e ora mettono a tavola un pranzo speciale, ideato e realizzato da grandi nomi della scena gastronomica italiana. A muovere le fila dell’organizzazione sono, fondatori di, il più importante congresso di cucina d’autore, i quali hanno pensato a un gruppo di Chef chiamati a presentare i migliori piatti realizzati per l’undicesima edizione dell’evento.

Cinque sono i cuochi che hanno aderito all’iniziativa solidale e prepareranno un loro speciale piatto, andando ad arricchire il pranzo, che inizierà nel Chiostro del Convento di viale Piave 2, con un benvenuto ideato da

Edoardo Traverso

Roberto Di Pinto

Davide Oldani

Alessandro Billi

Luca De Santi

, Resident Chef di Identità Golose, Milano. L’antipasto invece sarà affidato adel ristorante Sine by Di Pinto, Milano. Per il primo piatto si metterà ai fornelli il D’O dia Cornaredo (ristorante 2 Stelle Michelin). Si proseguirà con la portata principale di, dell’Osteria Billis a Tortona. Conclude con il suo dessert, di IYO Experience a Milano (ristorante 1 Stella Michelin).

Ad accogliere chi parteciperà al pranzo e dunque sosterrà Opera San Francesco ci sarà anche fra

Marcello Longhi

, Presidente di OSF, che in merito alla manifestazione afferma: “Per me è una gioia poter aprire di nuovo la nostra Mensa a chiunque voglia sostenere Opera San Francesco e mi piace ancor di più farlo in nome della convivialità. Ogni giorno ai tavoli delle nostre due mense infatti, oltre a un pasto caldo, ci impegniamo a donare agli ospiti un momento di accoglienza all’insegna della normalità e della quotidianità. Vorrei fosse così anche per “Grandi Cuochi all’Opera”, evento per il quale dobbiamo ringraziare ancora una volta Identità Golose che da anni non fa mancare a OSF il suo supporto e la sua grande professionalità. Grazie a loro e a tutti coloro che ci sostengono, donatori e volontari: “Siete voi la vera forza di OSF!”

Opera San Francesco, Corso Concordia, 3 Milano

www.operasanfrancesco.it

Menù “Convivialità a tavola”

Edoardo Traverso - Identità Golose, Milano

Tartelletta con stracciatella, crudo di gambero e limone

Bignè con crema di parmigiana di melanzane

Scaglie di Parmigiano Reggiano (verificare stagionatura)

Roberto Di Pinto, Sine - Milano

La Parmigiana Espressionista

D’O di Davide Oldani, Cornaredo - Milano (2 stelle Michelin)

Zucca, rosmarino, profumo di arancio e riso

Alessandro Billi, Osteria Billis - Tortona (Alessandria)

Cotechino cotto nel chinotto, crema di topinambur e mostarda di limone

Luca De Santi, IYO Experience - Milano (1 stella Michelin)

Il cioccolato: biscuit alla massa di cacao 100%, namelaka al cioccolato bianco, al latte e fondente, croccante al grué di cacao