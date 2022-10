Milano Golosa dall'8 al 10 ottobre a Fabbrica Orobia

Fabbrica Orobia sarà la nuova location che ospiterà la

decima edizione di Milano Golosa

Davide Paolini

curiosità e le nuove tendenze che ruotano attorno alla cucina italiana

, la kermesse ideata dae dedicata alla produzione gastronomica italiana d’eccellenza. 600 mq di spazio e più di 150 espositori selezionati provenienti da ogni angolo del Bel Paese e uniti da un fil rouge: far conoscere ai visitatori le

I protagonisti saranno

pastai, panettieri, salumai, casari, pasticceri, vignaioli, mastri birrai e distillatori

: artigiani del gusto pronti a farvi assaggiare chicche inedite e a raccontarvi le storie che si celano dietro ai loro prodotti.

Oltre alle

degustazioni

assaggi

laboratori, dibattiti e talk

spesa, spreco, recupero, crepuscolo degli chef e ritorno di trattorie e osterie, botteghe, panettone, panino, famiglie, contaminazione e sostenibilità

e aglinon mancherannoper approfondire tematiche sempre attuali. Un’edizione speciale che ripercorrerà i 10 grandi temi affrontati negli anni passati:

Il tema della

sostenibilità e del rispetto ambientale

sarà affrontato anche con i più piccini grazie al laboratorio di Orto Quadro, che insegnerà ai bambini come creare un orto a casa utilizzando semplici oggetti riciclati (riciclati (bottiglie, cassette della frutta, gusci d'uova).

Un itinerario gastronomico variegato, con cooking show che spaziano dal panino Tao di Forno Follador ai racconti sul gin di Roby Marton.

Tra i numerosi espositori, saranno presenti alla decima edizione di Milano Golosa specialità insolite come la

Lonza di Morone

'nduja di spigola

bresaola di tonno

filetto di branzino affumicato

prosciutto di piccione

lingotto di patè

prosciutto Bazzone

cipolle di Pedaso

in agrodolce

cappelletti romagnoli

tiramisù da passeggio

, lae ladell'azienda Marificio di Ischia, ildell'azienda Valle del Lovo di Carlino, ma anchedell'azienda La Vallata di Lajatico, ilMariolino di Nibionno e ildell'Antica Norcineria di Barga. Imperdibili ledell'azienda agricola Nonna Maria Lapedona e idel Pastificio Battistini di Cervia. Dulcis in fundo: Spun, start up milanese che presenterà in anteprima il “”.

Di

Indira Fassioni