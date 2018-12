Il Natale 2018 di Pasticceria Martesana Enzo Santoro - Panetùn de l'Enzo Ufficio stampa 1 di 13 Panetùn de l'Enzo Ufficio stampa 2 di 13 Panettone maron glacé Ufficio stampa 3 di 13 Panettone Strudel Ufficio stampa 4 di 13 L'equipe della pasticceria Martesana Ufficio stampa 5 di 13 Panettoni decorati Ufficio stampa 6 di 13 Tronchetto Ufficio stampa 7 di 13 Enzo Santoro - Panettone Rustico Ufficio stampa 8 di 13 Panettone mandarino Ufficio stampa 9 di 13 Albero gastronomico Ufficio stampa 10 di 13 Enzo Santoro: fase preparatoria dei panettoni Ufficio stampa 11 di 13 Albero gastronomico Ufficio stampa 12 di 13 Albero gastronomico Ufficio stampa 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Ecco le nuovissime e tanto attese creazioni per questo Natale 2018:

- Tradizionale: il panettone come da tradizione meneghina nella versione di Pasticceria Martesana. Uvette grandi e profumatissimi canditi di arancia, burro freschissimo, miele e lievito madre “made by Enzo” sono gli ingredienti necessari per creare un’opera d’arte lievitata. Dolcissimo anche nella versione “glassato da l’Enzo”: ricoperto da glassa zucchero e mandorle.

- Rustico: una delle novità del Natale 2018, il Panettone Rustico è lievitato con farina integrale, che gli conferisce un caratteristico colore più intenso, ripieno di confettura di lamponi e frutti di bosco semi canditi e arricchito in superficie da cristalli di zucchero.

- Il Panettone Strudel: uno dei grandi successi dello scorso Natale, il Panettone Strudel è fatto con mela candita aromatizzata alla cannella, uvetta immersa nel marsala e pinoli. In superficie, glassa con mandorle grezze, zucchero e albume per donare croccantezza.

- Il “cult” di Pasticceria Martesana, il Panetun de l’Enzo: uno dei lievitati più apprezzati di Martesana, è il panettone firmato Enzo Santoro con la famosa farcitura al cioccolato e albicocche in confettura e candite, nato dal suo amore per la Sacher. Che viene richiamato dallo spesso strato di cioccolato fondente che ricopre la cima.

- Il Panettone Gianduia e Mandarino: novità assoluta che unisce la fragranza del panettone di Martesana ad alcuni sapori apparentemente in contrasto, che ricordano il Natale in diverse regioni d’Italia : il gianduia e il mandarino. Il frutto invernale per eccellenza si trova all’interno in confettura e in quadratini semi canditi mentre il gusto del gianduia sorprende nel cuore del lievitato con cremosi piccoli pezzi.

- Il Panettone con Marrons Glacés: il dolce che celebra l’incontro tra autunno e inverno racchiude morbidissimi pezzi di marron glacés nel soffice lievitato, cavallo di battaglia di Pasticceria Martesana.

- Veneziana: i sapori genuini del lievitato soffice di Martesana sono esaltati da questa versione del Panettone, arricchita dai canditi di arancia e dalla delicatissima glassa, che ricopre il tutto insieme a zucchero e mandorle.

- Decorati: perché i panettoni non sono solo buoni da mangiare, ma anche belli da vedere! Martesana realizza speciali panettoni decorati perfetti in ogni dettaglio a tema. Un vero e proprio design del panettone mantenendo intatto tutto il gusto.



Oltre ai panettoni, poi, c’è l’Albero Gastronomico, ovvero il tradizionale panettone gastronomico, che in questo caso è stato rivisitato dal pastry chef Alessandro Comaschi, che gli ha donato un “taglio nuovo” richiamando la sagoma del tipico abete natalizio. Il pane utilizzato non è cotto in compressione e garantisce una morbidezza unica, ideale per catturare i sapori della ricca farcitura mista di salmone, gamberetti, lombo, prosciutto cotto, salame, prosciutto crudo e patè d’oca. Infine il Tronchetto Natalizio che, nella versione Martesana, viene rivisitato con mousse al cioccolato fondente e bavarese di nocciola e caramello.

A voi l’ardua scelta!



Pasticceria Martesana Milano www.martesanamilano.com



Di Indira Fassioni